На Буковине попрощались с погибшим на войне Героем Евгением Людвиком. Фото

На войне против российских оккупантов погиб украинский Герой Евгений Людвик, военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ. Его сердце перестало биться 8 июня.

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Защитник проживал в селе Луковица Черновицкой области. На Facebook-странице Чагорской ОТГ сообщается, что житель громады служил водителем-линейным надзирателем взвода связи горно-штурмового батальона (в/ч А1556).

Людвик Евгений Рудольфович, 1971 года рождения, погиб в районе сосредоточения своего взвода в направлении Запорожской области, заявили представители местной власти.

Герой вернулся домой "на щите" 14 июня. Как информировал Черновицкий областной совет, похороны военнослужащего состоялись в воскресенье, 15-го числа, в его родной Луковице.

"Вечная память и слава Герою. Глубокие соболезнования родным, близким и собратьям", – написали в облсовете.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 7 июня в боях за Украину погиб 35-летний воин Анатолий Алексиенко из Житомирской области. Его жизнь оборвалась на Покровском направлении.

– Также на Покровском направлении фронта погиб воин-гранатометчик Михаил Лецюк, который за преданную службу был отмечен несколькими военными наградами. Он проживал на Львовщине.

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