'Мы создаем культуру памяти в Украине': Гаяне Авакян дала публичное интервью для музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

15 октября в Музее истории города Киева состоялось публичное интервью с Гаяне Авакян, соучредителем Платформы памяти "Мемориал". Встреча организована в рамках цикла интервью, которые проводит Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Тема беседы – "От цифры к имени: Сможем ли мы назвать каждого павшего и убитого россией по имени?". Модерировала разговор Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Во время интервью речь шла об истоках и философии платформы "Мемориал", ее ответе на вызовы памяти павших защитников, эволюции форматов поминовения с 2014 до 2022 года и уникальном подходе "Назвать каждого по имени". Также обсуждалось создание Национального архива-депозитария, методологию сбора и проверки данных, а также использование цифровых свидетельств в правовых процессах.

"Война, которая сейчас идет, имеет определенный геноцидальный характер. То есть нас пытаются уничтожить – как физических лиц, как культуру, как украинцев в целом. Поэтому сейчас чрезвычайно важно документировать и фиксировать то, чем занимаются наши коллеги, в частности в сфере расследования военных преступлений. Но в то же время только государство может сделать эту память тянущейся в поколениях – и без создания национального архива этого точно не удастся", – отметила Гаяне Авакян.

Во время публичного интервью Гаяне Авакян подчеркнула, что память о погибших в войне – дело каждого украинца, и именно от нашей гражданской ответственности зависит, насколько прочной будет культура памяти в Украине.

"Наша миссия заключается в том, что мы создаем новую культуру памяти в Украине. То есть это не о цифрах, не о полноте – это о культуре", – отметила соучредитель Платформы памяти "Мемориал".

Наталья Емченко также отметила, что культура памяти в Украине не должна ограничиваться только датами или памятниками, а прежде всего должна хранить истории людей, погибших в этой войне.

"Большая идея "Мемориала" – назвать каждого павшего и погибшего по имени. Это важно: павшие – те, кто погиб в бою, а погибшие – те, кто погиб как гражданские. Поэтому называть по имени и павших, и гражданских – это принципиальная разница по сравнению с Советским Союзом, где огромную роль играл неизвестный солдат, и тем путем, куда мы движемся сегодня", – подчеркнула Наталья Емченко.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова также прилагает большие усилия к сохранению национальной памяти. Музеем собрано уже более 140 тысяч историй о войне. Сбор историй продолжается. Это собрание уже признано крупнейшей в мире коллекцией историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

Публичные интервью происходят в рамках цикла событий, направленных на сохранение памяти о войне. Сейчас в пространстве Музея "Голоса Мирных", расположенном в Музее истории города Киева, продолжается документационный проект "Дневники мирных: голоса тех, кто выжил, и тех, кто нет".

Следите за анонсами мероприятий в соцсетях Фонда Рината Ахметова и на сайте Музея.