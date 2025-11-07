'Мы создаем культуру памяти в Украине': Гаяне Авакян дала интервью для музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

С начала полномасштабного вторжения украинцы прилагают усилия, чтобы сохранить имена и истории тех, кого забрала война. Ведь за каждой цифрой – человеческая жизнь, боль и память. О том, как государство и общественные организации участвуют в сохранении военной памяти и почему важно не позволить трагедиям превратиться только в статистику, рассказала соучредитель Платформы памяти "Мемориал" Гаяне Авакян в интервью для Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Разговор состоялся в Музее истории города Киева. Модерировала интервью Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM и председатель Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Во время разговора Гаяне Авакян поделилась опытом работы Платформы памяти "Мемориал", рассказала, как именно ее команда документирует трагедии тысяч украинских семей и обозначила главные направления работы.

"Если говорить о нашей цели – назвать каждого павшего по имени, – это кажется почти недостижимым. Но мы должны сделать все возможное, чтобы это стало реальностью. Мы сформулировали для себя так: мы создаем новую культуру памяти в Украине", – отмечает Гаяне Авакян.

Спикер также заявила, что создание национального архива-депозитария является чрезвычайно важным шагом в деле сохранения военной памяти. Именно такой архив должен стать местом, где будут собраны свидетельства, документы, артефакты и личные истории людей, чью жизнь навсегда изменила война. Это – не только о фиксации событий, а о сохранении правды для будущих поколений, чтобы ни одна история не была потеряна, а каждый погибший был назван поименно.

"Нас пытаются уничтожить, как физических лиц, как культуру, как украинцев в целом. Поэтому сейчас чрезвычайно важно документировать и фиксировать то, чем занимаются наши коллеги, в частности в сфере расследования военных преступлений. Но в то же время только государство может сделать эту память тянущейся в поколениях и без создания национального архива этого точно не удастся", – говорит Гаяне Авакян.

Публичные интервью происходят в рамках цикла событий, направленных на сохранение памяти о войне. Сейчас в пространстве Музея "Голоса Мирных", расположенном в Музее истории города Киева, продолжается документационный проект "Дневники мирных: голоса тех, кто выжил, и тех, кто нет".

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова также прилагает усилия к сохранению национальной памяти и хранит уже более 140 тысяч историй о войне. Это крупнейшая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

Расскажите свою – на портале Музея или на бесплатной горячей линии 0800509001.