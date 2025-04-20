'Мы обновляем надежду на победу правды и добра': церковные лидеры Украины поздравили украинцев с Пасхой

Церковные лидеры Украины поздравили украинцев с Пасхой. Пожелания в день Воскресения Иисуса Христа выразили в частности предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний и глава Украинской греко-католической церкви Святослав.

Видео дня

Они пожелали украинцам сил для борьбы со злом, надежды на победу добра, а также долгожданного мира. Поздравления появились на Facebook-странице митрополита Эпифания, а также на сайте УГКЦ.

"Христос Воскрес! Дорогие братья и сестры! Сегодня, в День Христова Воскресения, мы обновляем свои надежды на победу правды и добра. Через веру мы получаем от Бога укрепление для дальнейшей борьбы против тьмы и зла. Разделяя эту пасхальную радость, мы как сами наполняемся светом, так и умножаем этот свет вокруг нас", – отметил предстоятель ВТО.

Он добавил, что первые поздравления, как и весь украинский народ, направляет тем нашим соотечественникам, которые и в будни, и в праздники не складывают оружия и продолжают защищать родную землю от врага.

"Сегодня самые первые поздравления мы направляем к нашим защитникам. Благодаря вам мы и эту Пасху можем праздновать, совершая богослужение на родном языке в родной Поместной Церкви. Наши сердечные поздравления от златоверхого Киева, Святой Софии, от украинской Киево-Печерской лавры пусть достигнут всех детей Украины, где бы они сейчас ни находились", – подчеркнул Эпифаний.

Он добавил, что желает украинцам мира, любви и сил для победы и восстановления Украины.

"Дорогие братья и сестры, искренне желаю, чтобы радостная весть о Воскресении Господнем наполняла ваши сердца миром, любовью и духовно укрепляла. Пусть вера в Воскресшего Спасителя станет источником нашего вдохновения для дальнейшего служения ради общей победы и восстановления Украины. Воистину Христос Воскрес", – резюмировал глава ПЦУ.

Предстоятель УГКЦ в своем поздравлении отметил, что "праздник Воскресения Христова — это событие, движение, дорога. Это событие, которое открывает новые горизонты для человека, человеческих мечтаний, человеческой жизни, ведет нас за пределы только земной жизни, за пределы сетей смерти".

"Пасха – это движение. Сегодня Христос всех нас приглашает двигаться вместе с Ним. Сегодня Он зовет нас стать вместе с Ним на эту дорогу, которой он нас ведет к Воскресению. Быть на дороге Воскресшего Христа – это символ, как синоним христианской веры. Быть христианином значит быть в пути с Христом, в дороге к Воскресению. В этой дороге мы имеем тех, кто идет впереди нас — святых, мучеников, исповедников, свидетелей христианской веры, свидетелей Воскресения Христова. Имеем наших героев, героев национально-освободительной борьбы, которые перед нами на этой дороге, в которую сегодня зовет каждого из нас Христос", – подчеркнул Святослав.

Он отметил, что каждый украинец осознает, что Украина сейчас – "на хорошей дороге, на правильной дороге. Мы движемся к победе добра над злом, жизни над смертью, христианской надежде над человеческим отчаянием".

"В этот светлый праздник христианской жизни, христианского движения, христианской дороги поздравляю всех вас — тех, которые дома и далеко, вне родного порога родного дома", — отметил предстоятель УГКЦ.

Как и Эпифаний, первое слова поздравления Святослав адресовал именно воинам.

"Сегодня, прежде всего, мы окутываем нашей молитвой, поддержкой, вниманием наших героев, защитников Украины на фронте. Сегодня мы молимся за наших братьев и сестер, которые находятся на оккупированных территориях. Сегодня мы просим, чтобы в тот день, когда Христос сбрасывает кандалы с заключенных, открывает двери тем, которые находятся в неволе, чтобы Он посетил наших братьев и сестер в российском плену. Чтобы Он, Который ведет нас к свету воскресения, помог найти тех, кто пропал без вести. Сегодня Христос, воскресающий из мертвых, да будет исцеляющим наши раны. Исцеляет даже наше бессилие", – подчеркнул Святослав.

Он пожелал украинцам радости, мира, оптимизма, света – всего, что поддерживает человека в эти темные времена. Также Святослав выразил надежду, что в главный христианский праздник все объятые печалью сердца получат утешение, те же, кто испытывает горечь потери или боль от ран – обретут утешение и облегчение.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в четвертый раз поздравил украинцев с Пасхой. Он сделал это уже в четвертый раз за время полномасштабной войны с Россией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!