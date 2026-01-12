'Мы имеем право и обязанность защищать свое': глава УГКЦ выступил с лекцией о стойкости украинцев

9 января, в первый день пастырского визита в Черкассы, отец и глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав посетил Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого. Во время встречи со студентами, преподавателями и общественностью предстоятель УГКЦ прочитал лекцию "Вера, надежда, любовь. Стойкость в условиях войны".

Начиная встречу, Блаженнейший Святослав представил результаты исследований, которые провели военные капелланы Вооруженных сил Украины. Эти наработки несколько месяцев назад были переданы главнокомандующему ВСУ генералу Александру Сырскому.

Предстоятель подчеркнул, что Украинская греко-католическая церковь имеет более чем двухсотлетнюю непрерывную традицию военного капелланства среди украинцев в разные времена и формированиях. В ХХ веке, когда нужно было формировать институт военного капелланства в современных Вооруженных силах Украины, церковь смогла поделиться своим опытом.

Ссылаясь на исследование, Блаженнейший Святослав отметил, что главным источником стойкости украинского воина является вера в Бога – так ответили 87,5% опрошенных военнослужащих. "Речь идет не о вере как доктрине. Вера в Бога – это отношение. Это способность человека общаться со своим Творцом и Спасителем. Тот, кто смотрит в лицо смерти, чувствует, что человеческая жизнь есть нечто большее, чем только земная".

В лекции предстоятель также коснулся христианской антропологии, подчеркнув, что стойкость формируется через гармоничное развитие тела, психики и духа. "Здоровье – это не только хорошие анализы. Это целостность человека. А духовная жизнь – это молитва, Божье слово, размышления и духовные упражнения. Молитва – это дыхание души".

Подытоживая, Блаженнейший Святослав отметил внутреннюю связь трех богословских добродетелей. "Вера – это начало дороги. Надежда – добродетель путешествующая. Любовь – то, что наполняет. Христианская надежда – это не чувство, а зерно вечной жизни, посеянное в сердце человека".

Затем он поделился личным воспоминанием начала войны в 2014 году, когда находился в Апостольской нунциатуре в Оттаве. "Я встречался с канадскими епископами, и один из них, читая новости из Украины, меня спрашивает: "Вы там, в Украине, не имеете надежды?" Я говорю: "Владыка, очевидно, что имеем! Потому что мы христиане. Мы верим в Бога. Он восстанавливает наши силы и вдохновляет нас любить Украину. В этой надежде – источник нашей устойчивости и движения вперед".

Во время общения со студентами Блаженнейший Святослав также ответил на вопросы относительно украинцев за рубежом. Он отметил, что церковь работает над сохранением связи диаспоры с Украиной через приходы, образование и культуру, одновременно подчеркнув важную роль государственной политики в возвращении граждан после войны.

В завершение встречи глава УГКЦ подарил университету издания, в частности два из них свои – ежедневную хронику первого года войны в Украине "Украина стоит! Украина борется! Украина молится!" и "Апокриф. Четыре разговора о Лесе Украинке" в соавторстве с писательницей Оксаной Забужко. На память о визите в университет предстоятелю также вручили художественные работы.

Предстоятель подчеркнул, что в момент предельного кризиса человек ищет смысл и источник силы: "Кто в этом поиске нашел Бога, тот нашел источник собственной силы. Вера – это способность дотянуться до источника твоей жизни и возможности жить".

Вторым фактором стойкости, по результатам исследования, 62,5% является патриотизм. "Патриотизм – это не ненависть к врагу, – подчеркнул глава церкви, – она высушивает душу. Человек создан для любви. Можно злиться, ненавидеть определенный период своей жизни, своей личной истории. Однако только любовь порождает героев, а ненависть – преступников".

По его словам, любовь к Родине дает человеку внутреннюю мотивацию действовать даже тогда, когда нет внешнего принуждения: "Когда я люблю, мне не нужны приказы. Любовь мне все объяснила".

Третьим важным фактором стойкости является семья – об этом говорят почти 44%. Блаженнейший Святослав обратил внимание на глубокий кризис института семьи в Украине и демографические вызовы, которые усилила война.

"Счастлив тот воин, который знает, что имеет семью, которая его примет даже раненым, не оставит наедине с ранами войны. Сегодня украинская семья не менее израненная, чем каждый из нас", – отметил глава церкви.

Еще одним феноменом стойкости, по словам предстоятеля, является осознание справедливости борьбы. "Мы имеем право и обязанность защищать свое. Мы, как христиане, любим всех, но своей свободы никому не имеем права отдать. И тогда все наши усилия и поступки приобретают новый смысл".