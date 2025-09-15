'Мозговой. Музыка, изменившая эпоху': концерт в Киеве стал символом несокрушимости украинцев

В Национальном дворце искусств "Украина" состоялся грандиозный концерт "Мозговой. Музыка, изменившая эпоху", посвященный творчеству легендарного украинского композитора и певца Николая Мозгового. Этот вечер стал не просто данью памяти, а настоящим символом несокрушимости украинского духа.

Испытание воздушной тревогой

Во время концерта, собравшего полный зал зрителей, была объявлена воздушная тревога, которая длилась два часа. Несмотря на обстоятельства, никто из артистов и организаторов не потерял надежды. После отбоя тревоги зрители, находившиеся в укрытии, начали возвращаться в зал, и вскоре он снова был почти полностью заполнен. Этот поступок стал красноречивым доказательством глубокой любви и уважения к творчеству маэстро!

Титаническая работа Елены Мозговой

Ведущая вечера Елена Мозговая (дочь композитора) – не только в 11-й раз организовала это масштабное мероприятие, но и проявила невероятную выдержку и профессионализм, выступив как настоящий кризисный менеджер. Ее титаническая работа обеспечила безупречное продолжение шоу после вынужденной паузы.

Незабываемый вечер музыки

На сцене Дворца "Украина" в этот вечер сошлись 39 артистов, 3 хора, 4 балета, а также целый Цыганский театр. Вместе они вдохнули новую жизнь в песни, уже давно ставшие классикой. Зал трижды вставал, отдавая дань уважения Николаю Мозговому.

Этот концерт доказал, что музыка Николая Мозгового не имеет временных ограничений, а ее влияние на слушателей только усиливается, особенно в такие непростые времена. Это был вечер, полный музыки, памяти и невероятной человеческой стойкости!