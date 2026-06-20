Могут ли призвать в ТЦК из-за ошибки в Резерв+: объясняет юрист

Электронная база "Оберег" является основным ориентиром для представителей территориального центра комплектования во время проверок. Поэтому если военнообязанный снят с учета, а в реестре "Оберег" по какой-то причине указана иная информация, человека могут идентифицировать как нарушителя и доставить в ТЦК.

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Об этом рассказала медиа юрист компании "Приходько и партнеры" Диана Тернова. Если же обнаружены неточности в данных, их можно исправить самостоятельно или обратиться в ТЦК с документами.

Что известно

Юрист отметила, что информация в военном билете человека должна совпадать со сведениями в электронном реестре. Поэтому если ТЦК в ходе проверки обнаружит, что в электронном реестре указан иной статус военнообязанного, чем в военно-учетном документе, это может стать поводом для доставки в ТЦК.

"В соответствии с Постановлением КМУ № 559 от 16 мая 2024 года сведения, указанные в военно-учетном документе гражданина Украины, состоящего на воинском учете в Вооруженных Силах или исключенного из такого учета, должны соответствовать сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов", – поясняет юрист.

Чтобы не столкнуться с такой ситуацией, юрист советует заранее самостоятельно проверять свой статус в реестре и исправлять несоответствия, если они имеются.

Как исправить ошибку в данных

Если вы обнаружили ошибку в своих данных в реестре "Оберег", её можно исправить двумя способами:

1. Самостоятельно через приложение Резерв+. Там можно исправить ФИО, адрес или номер телефона.

2. Обратиться с документами в ТЦК, где военнообязанный состоит на учете, с оригиналом бумажного военного билета и письменным заявлением.

"Гражданин Украины для внесения соответствующих изменений должен воспользоваться средствами Портала или лично обратиться в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки, его отдел по месту нахождения на воинском учете", — отмечает Диана Тернова.

Юрист также отмечает, что игнорирование некорректных данных в базе "Оберег" грозит не просто неприятным разговором на блокпосту, но и реальными юридическими последствиями, которые трудно исправить даже через суд.

Отсрочка от призыва

Отметим, что основным нормативным документом, в котором прописаны вопросы военной службы и мобилизации, является Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Отсрочка от призыва во время мобилизации предоставляется любому военнообязанному, подтвердившему основание для отсрочки. Оформить её можно онлайн через Резерв+ или путем подачи документов в центр предоставления административных услуг.

Основные категории лиц, имеющих право на отсрочку во время мобилизации:

лица с инвалидностью;

лица, занятые постоянным уходом за больной женой, ребенком, родителями (своими или одного из супругов);

(своими или одного из супругов); лица, на иждивении которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;

работники, закрепленные за государственными органами, предприятиями , учреждениями, организациями;

, учреждениями, организациями; лица, признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья;

лица, самостоятельно воспитывающие ребенка;

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому инвалидность не установлена;

лица, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

лица, на иждивении которых находятся 3 и более детей до 18 лет;

лица, имеющие супругу (супруга) или родителей (своих или одного из супругов) с I или II группой инвалидности;

опекуны лиц с инвалидностью или недееспособных лиц;

лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов проходит военную службу;

работники военного управления;

студенты, аспиранты, докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме (высший уровень образования);

(высший уровень образования); научные и научно-педагогические работники, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки; лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в АТО (военнослужащие, добровольцы и т. п.).

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