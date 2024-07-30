Мог бежать из террариума: в центре Одессы обнаружили гигантского питона. Фото

В субботу, 27 июля, в центре Одессы увидели большого коврового питона. Змея, вероятно, сбежала из домашнего террариума.

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Директор зоопарка Игорь Биляков рассказал "Суспільному", что пресмыкающееся разместили на их территории, где он пока и будет оставаться. Сейчас питону около 5-6 лет, проблем со здоровьем у него не обнаружили.

Как отметил Биляков, такие змеи могут расти длиной до нескольких метров. Пока трудно сказать, отдадут ли питона из террариума, поскольку люди, которые, вероятно, за ним обратятся, должны доказать, что они владельцы.

Кроме того, директор зоопарка рассказал, что в соцсетях появилась информация, что питон либо сбежал из домашнего террариума, либо его просто выбросили.

Ковровый, или ромбический, питон – это род неядовитых змей. Общая длина представителей колеблется от 1,5 до 5,5 м. Большую часть жизни такие питоны проводят в кронах деревьев. Питаются млекопитающими, птицами или ящерицами. Свою добычу они душат, обвиваясь кольцами вокруг тела жертвы

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