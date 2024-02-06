Минимум 27 операций: в каких миротворческих и спасательных миссиях принимала участие Украина

Практически любая страна может столкнуться с такой масштабной проблемой, как вооруженная агрессия, стихийные бедствия, эпидемии или экономический кризис. Украина со времен восстановления независимости и до полномасштабного вторжения России была активным участником международных гуманитарных миссий и миротворческих операций.

Об этом пишет проект Ukraїner. По состоянию на декабрь 2022 года Украина была членом 81 международной организации, где наряду с другими странами решала глобальные политические, экологические, гуманитарные, экономические, правоохранительные и другие важные вопросы.

Отмечается, что около 45 000 украинских военнослужащих приняли участие как минимум в 27 международных операциях по поддержанию мира и безопасности с момента восстановления независимости.

Украина помогала другим странам задолго до полномасштабного вторжения, как в рамках международных организаций, так и самостоятельно. Вот некоторые из миссий:

Первая миротворческая операция Украины в Югославии

В период с 1992 по 1995 год Украина участвовала в миротворческой операции ООН в Югославии.

В это время Словения, Хорватия и Босния и Герцеговина стремились отделиться от Югославии, став тем самым независимыми странами. Это решение получило международную поддержку: ООН признала за ним право наций на самоопределение. Однако далее между бывшими югославскими республиками и сербскими войсками началась война, направленная на сохранение государства в его существовавшей тогда форме.

11 июля 1995 года сербы убили 8000 боснийских мусульман в Сребренице. Очередную массовую этническую чистку они планировали в Жепе, где также проживали многие представители мусульманской общины. Имея всего девять БТР и легкое огнестрельное оружие, 79 бойцов 240-го отдельного батальона ВСУ в течение двух недель защищали город от 2000 сербов. Из-за этого сербский генерал Ратко Младич был вынужден потребовать переговоров с украинцами. Полковнику Николаю Верхогляду удалось обеспечить безопасный проход жителей. Эвакуация началась 25 июля. Украинским миротворцам помогали французы. Было задействовано более 60 автобусов, перевезших более 5000 человек. Эта операция считалась самой успешной в истории современных Вооружённых Сил Украины до 2014 года.

В общем миротворческая миссия в Югославии длилась три года и за это время в ней приняли участие около 1300 украинских военнослужащих, 15 из которых погибли. Их основными задачами было содействие прекращению боевых действий и помощь в стабилизации ситуации путем патрулирования улиц, поддержания общественного порядка и сопровождения грузов с гуманитарной помощью.

Гуманитарная Миссия Украины в Сакартвело (Грузия)

В 1993 году Украина впервые приняла участие в миротворческой миссии независимо от международных организаций. На территории Сакартвело (правильное название Грузии) вспыхнул вооруженный конфликт. В нем участвовали абхазские сепаратисты, стремившиеся к независимости при поддержке России и боевиков с Северного Кавказа, и против него выступило правительство Сакартвело. К концу острой фазы конфликта была создана самопровозглашенная Абхазская Республика.

В результате тысячи людей стали беженцами из-за этнических преследований. Многие пытались добраться до центра страны через горные перевалы Сванетии, но из-за внезапных похолоданий и сильных метелей люди страдали от голода, травм и обморожений. В то время у правительства Сакартвело не было достаточного количества вертолетов для эвакуации, и поэтому оно обратилось за помощью к странам-партнерам.

Украина направила отряд из 15 вертолетов Ми-8 и 106 членов экипажа. В первый день эвакуации удалось спасти 570 человек. На следующий день их число достигло 2162. Ежедневно совершалось до шести рейсов, даже под обстрелами. С 10 по 14 октября 1993 года было спасено около 8000 человек.

Кроме того, в августе 2008 года, когда Россия разместила свои войска в Сакартвело, Украина отправила системы ПВО, зенитно-ракетные комплексы "Бук" и "Оса" вместе с боевыми комплектами.

Тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили признал, что сдерживание агрессии в первые дни было исключительно сложной задачей, однако оно оказалось эффективным, особенно при помощи Украины.

Несмотря на неоднократную поддержку, оказанную Украиной, после начала полномасштабной войны в Украине Грузия отказалась вернуть ранее предоставленные зенитно-ракетные комплексы "Бук".

Украинская военная поддержка Македонии

В 1991 году Македония (официально известная как Республика Северная Македония с 2019 года) провозгласила свою независимость от Югославии и стала единственной бывшей югославской республикой, добившейся независимости мирным путем.

В Северной Македонии албанцы представляют вторую по величине этническую общину после самих македонцев. Они создали политические партии и активно участвовали в решении различных политических вопросов. Однако к 2001 году ситуация стала ухудшаться из-за ограничений на использование албанского языка в официальных учреждениях и образовании, а также запрета албанского флага.

Конфликт начался 22 января 2001 г., когда вооруженные албанские повстанцы из Армии национального освобождения напали на полицейский участок в деревне Терсе, убив одного полицейского и ранив трех других.

В марте 2001 года Македония обратилась за помощью к странам-партнерам. Украина подписала двустороннее соглашение с правительством Македонии о продаже оружия по более низким ценам. В том же месяце прибыла первая партия украинских вертолетов: четыре вертолета Ми-8МТ с пулеметами и два вертолета Ми-24. Позже в июне были доставлены еще четыре вертолета Ми-24 и четыре штурмовика Су-25.

Несмотря на недовольство стран НАТО, которые стремились к политическому разрешению конфликта, Украина продолжала поставлять оружие в Македонию. В начале августа 2001 года было отправлено до 30 танков и 20 БТР, модернизированных на украинских заводах. Конфликт завершился 13 августа 2001 г., когда правительство Македонии и политические силы Албании подписали Охридское соглашение.

Украинские миротворцы в Ираке

После свержения диктатуры Саддама Хусейна ООН призвала ряд стран восстановить стабильность в Ираке совместными усилиями. В мае 2003 года Украина направила 5-ю отдельную механизированную бригаду Вооружённых Сил Украины в составе Международных коалиционных сил.

После завершения миссии весной 2005 года США предложили Украине продолжить операцию в Ираке в роли военных советников и наблюдателей.

Военная операция в Ираке – одна из крупнейших иностранных миссий в истории независимой Украины. За пять лет, вплоть до 2008 года, в нем приняли участие более 1600 украинских военнослужащих, 18 из которых погибли, 40 получили ранения.

Украина в борьбе с коронавирусом

Во время пандемии COVID-19, когда болезнь постепенно распространялась по всему миру, Владимир Зеленский подписал указ об отправке бригады врачей и медицинского оборудования для оказания помощи Италии, одной из первых стран, столкнувшихся с массовыми инфекциями. Всего в Италию прибыли 20 медицинских работников различных специальностей, в том числе врачи-инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, медсестры и фельдшеры.

Кроме того, во время пандемии коронавируса Украина перевозила медикаменты из Китая в различные страны Запада. Используя самый большой на тот момент в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", который позже получил повреждения во время российского вторжения в Гостомель, Украина доставляла лекарства по всему миру.

Украинские спасатели в Турции

Впервые Украина оказала помощь Турции во время сильных лесных пожаров в июле 2021 года. Два пожарных самолета Ан-32П прибыли в провинцию Мугла, чтобы помочь предотвратить распространение огня.

В 2023 году южная и центральная части Турции пострадали от мощногоземлетрясения, в результате которого погибло более 50 000 человек. Украина направила поисково-спасательный отряд в составе 87 спасателей.

За десять дней они спасли женщину, извлекли из-под завалов тела 58 человек, в том числе девяти детей. Кроме того, украинские специалисты осмотрели около 500 зданий, помогли разобрать завалы и оказали медицинскую помощь пострадавшим.

Последняя миссия Украины в Конго

6 апреля 1994 года разразился геноцид в Руанде, когда народ хуту начал истребление населения тутси. В течение трех месяцев погибли 800 000 человек, как тутси, так и хуту, которые отказались участвовать в массовых убийствах. Исполнители преступления бежали в восточные провинции Конго, где перегруппировались в вооруженные группировки и продолжили нападения на гражданское население.

С 2012 года 18-я отдельная вертолетная часть ВСУ входит в состав контингента ООН в миротворческой миссии по стабилизации ситуации в Демократической Республике Конго. Подразделение предоставило 156 военнослужащих, причем украинские вертолеты составляют одну треть развернутых активов ООН. В число основных задач входили эвакуация раненых и больных, разведка и патрулирование. За десять лет украинские вертолеты провели в воздухе более 22 473 часов, перевезя более 116 280 пассажиров и грузов общим весом 5600 тонн. За этот период произошло 12 ротаций украинских военнослужащих.

Украинская миротворческая миссия в Конго была свернута из-за полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По указу президента Владимира Зеленского они покинули Конго в 2022 году.

Несмотря на трудности и противостояние врагу, украинское государство не только получает международную помощь, но и выступает преданным членом мирового сообщества, готовым помочь странам, сталкивающимся с трудностями.

Напомним, в Европейском совете поддержали план по программе Ukraine Facility по предоставлению ЕС Украине рекордной экономической помощи в 50 млрд евро в течение 4 лет – при условии проведения Украиной ряда реформ.

Ранее сообщалось, что в США планируют удвоить производство 155-мм используемых в Украине артиллерийских снарядов до октября 2024 года. Но для достижения этой цели потребуется одобрение Конгрессом законопроекта о помощи Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!