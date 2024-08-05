Местами грозы: синоптики дали прогноз на 5 августа

В понедельник, 5 августа, часть Украины снова накроет непогода. В восточных, большинстве южных, днем и западных областях ожидаются дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Также синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Ветер северо-западный, на западе страны юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°С, днем 22-27°С, в западных областях 19-24°С. В южной части ночью 15-20°С, днем воздух прогреется до 30°С.

В Киевской области синоптики осадков не прогнозируют, но возможна переменная облачность. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 12-17°С, днем 22-27°С. В Киеве ночью 15-17°С, днем 24-26°С.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптики спрогнозировали возвращение аномальной жары в Украину вскоре. Повышение температуры ожидается с 13-14 августа и кое-где, вероятно, достигнет +40 градусов.

По словам климатологов, убийственная жара и свирепые лесные пожары наблюдались и в прошлом, но сейчас они случаются чаще и в большей степени. Одно из наиболее очевидных последствий изменения климата – тепловые волны.

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