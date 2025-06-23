Мечтал увидеть Луганщину свободной: на фронте погиб партиец 'ЕС' Александр Бабушкин. Фото

На войне с российскими оккупантами в Сумской области погиб военный из Троицкого Луганской области, активист партии "Европейская солидарность" солдат Александр Бабушкин.

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Об этом сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

"Ужасные новости продолжаются. После бессонной ночи под обстрелами, с глубокой грустью узнал о гибели на войне нашего побратима – Саши Бабушкина", – написал Петр Порошенко в соцсетях.

Александр вступил в армию в первые дни полномасштабного вторжения России. Перед этим он был среди жителей Троицкого, которые протестовали против армии РФ на Луганщине.

Александр Бабушкин, в частности, служил в 103-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ, во время службы в зоне боевых действий был ранен, однако вернулся в армию.

"Председатель ячейки "Европейской Солидарности" в Троицком. Доброволец. Защитник. Человек, для которого Украина – это не просто слово. С первых часов полномасштабного вторжения он вышел с обществом сопротивляться оккупантам. Затем – фронт. Ранение. И снова возвращение в строй. Он мечтал вернуться на Луганщину. И мечтал увидеть ее свободной", – отметил лидер "ЕС".

С начала полномасштабного вторжения на фронте уже погибли 112 партийцев, депутатов разных уровней и активистов "Европейской солидарности", отметили в пресс-службе политсилы.

Как сообщал OBOZ.UA, в бою на фронте погиб украинский воин Роман Добровольский из Ивано-Франковской области, которому было всего 22 года. Юноша ушел на войну по собственному желанию, у него остались родители и невеста.

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