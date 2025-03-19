Люди несут цветы: в Одессе началось прощание с убитым Демьяном Ганулом. Фото и видео

В Одессе в среду, 19 марта, проходит прощание с активистом Демьяном Ганулом, который был убит несколькими выстрелами в центре города 14 марта. Люди несут цветы, флаги и поют гимн Украины.

Видео дня

Отдать последний почет общественному деятелю к памятнику Шевченко пришли друзья, знакомые и родственники, передает "Суспільне". Они спели гимн и почтили память Демьяна Ганула минутой молчания.

Люди принесли цветы, сине-желтые и красно-черные флаги.

На прощании присутствовал волонтер из Литвы Валдас Барткявичюс. Он рассказал "Еспресо", что лично не знал Демьяна, но имел с ним общих друзей.

"Не было времени самому приехать в Одессу и познакомиться. Сейчас это не так легко, потому что это в сторону уезжать из направления Донбасса, это не всегда удобно. Только сейчас мы приехали на похороны, так скажем, познакомиться в последний день, как он тут", – рассказал Валдас.

Волонтер добавил, что после прощания едет на Сумщину, чтобы передать автомобиль военным, с которыми Демьян Ганул дружил и которым помогал.

"Демьяна Ганула я знал еще с 2000-х годов. Очень хороший человек, очень активный. Мой сын был с ним много раз рядом. Очень жаль, что мы теряем таких людей. Это настоящие патриоты", – рассказал пришедший на прощание Олег Цуркан.

Знакомая Демьяна Ганула Рада рассказала, что пришла попрощаться с активистом не только потому, что это день скорби, но и "чтобы показать, что мы не боимся".

"Потому что раньше украинский в Одессе, даже просто украинский язык был позицией. С ракетами все меняется, украинского все больше. И, к сожалению, еще за него приходится бороться. Я всегда говорила, что Демьян – это отец Одессы для меня. Потому что с ним было не страшно", – сказала она.

Одесса потеряла очень много, но стоит выходить, бороться, стоять, "потому что националистов в Украине убивали во все времена", сказала Рада и призвала объединиться.

Из соображений безопасности часть церемонии прощания проходила в парке Шевченко, другая – в другом месте.

Что известно об убийстве Демьяна Ганула

Как сообщал OBOZ.UA, 14 марта 2025 около 10:30 в центре Одессы погиб общественный активист Демьян Ганул. Убийца сделал несколько выстрелов, от полученных ранений потерпевший умер на месте.

Подозреваемый был задержан в тот же день – им оказался военный, находившийся в розыске по СОЧ. По данным источника OBOZ.UA, это старший лейтенант Сергей Шалаев 1978 года рождения.

15 марта ему сообщили о подозрении, а 16-го заключили под стражу на 60 дней без права внесения залога.

В 28-й ОМБр подтвердили, что Шалаев был их военнослужащим, и рассказали, что после перевода из воинской части он почти все время находился на лечении и к боевым задачам не привлекался. В феврале Шалаев не вернулся из отпуска и с тех пор находился в СОЧ.

Полиция изучает три основные версии преступления: заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью Ганула, убийство из-за личной неприязни и "российский след".

Известно, что еще в июле 2024 года Демьян Ганул обращался в СБУ с просьбой о защите. Он рассказывал об угрозах, а в российских пабликах была слита информация о его родных. В России активиста заочно арестовали, за его "голову" обещали 10 тыс. долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!