Любимый бисквитный торт королевы Елизаветы ІІ: делимся простым рецептом десерта

Ирина Мельниченко
Рецепт торта

Бисквит – лучшая основа для приготовления вкусных десертов, а особенно вкусные получаются торты. Крем лучше всего готовить из сливок, с крем-сыра, сахаром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом любимого торта Елизаветы ІІ, оснвоа котрого – бисквит и нежный крем.

Ингредиенты:

Для бисквита:

  • 5 яиц
  • 150 граммов сахара
  • 150 граммов муки
  • Можно добавить цедру лимона, ваниль

Для крема:

  • 450 граммов 33% сливок и сахар (по вкусу)
  • 2 ст. ложки маскарпоне + 1 столовая ложка сока лимона
  • Можно заменить маскарпоне + лимон на маленькую пачку Филадельфии.

Способ приготовления:

1. Тесто: взбейте яйца с сахаром до пышной консистенции, добавьте муку, ваниль. Вылейте в форму и выпекайте до готовности.

2. Сливки с сахаром взбивать 10 минут, и только после этого вмешивать крем-сыр.

3. Достаем бисквит и оставляем, пока он остынет. Если он не достается, то аккуратно проведите ножом по краю. Оставляем бисквит до полного остывания, желательно на несколько часов или на ночь. Если оставляете на ночь, то заверните его в пленку.

4. Разрежьте бисквит и смажьте кремом, добавьте любимые ягоды.

