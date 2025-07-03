Лучший кейс реинтеграции ветеранов: 'Интерпайп' Пинчука стал работодателем года

Компания "Интерпайп" Виктора Пинчука стала лучшим работодателем 2025-го года в номинации Лучший кейс реинтеграции ветеранов.

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Победителей определили журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и деловой портал Delo.ua.

Церемония награждения состоялась 2 июля в рамках ежегодной конференции HR Wisdom Summit.

Патронатная служба "Интерпайп" за годы войны превратилась из инициативной группы в отдельное штатное подразделение. Она сопровождает каждого мобилизованного и демобилизованного на предприятиях "Интерпайп". Патронат охватывает обеспечение лекарствами и амуницией, лечение, юридическое и психологическое сопровождение, реинтеграцию ветеранов и трудоустройство ветеранов с возможностью специальной адаптации рабочих мест.

Из 9,5 тысяч сотрудников "Интерпайп" в силах обороны служат 1070 работников компании. 189 ветеранов вернулись к работе в "Интерпайп".

В компании подчеркивают, что особенность их патронатной службы – в системности оказания помощи и индивидуальном подходе к каждому.

"Стройте Патронатные службы, потому что поздно начинать реинтеграцию ветерана после демобилизации. На всех этапах службы, восстановления, адаптации после увольнения из армии человек должен чувствовать себя частью компании. Так строятся прочные связи, которые позволяют избежать увольнения по возвращении", – рассказала директор по коммуникациям и куратор Патронатной службы "Интерпайп" Людмила Новак.