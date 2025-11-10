Кризисные периоды развития ребенка: Фонд Рината Ахметова представил полезный вебинар
В рамках программы "Сиротству – Нет!" Фонда Рината Ахметова состоялся вебинар на тему "Кризисные периоды развития ребенка". Участие в мероприятии приняли родители-воспитатели детских домов семейного типа, усыновители, приемные родители, опекуны и патронатные воспитатели из разных областей Украины.
Участники имели возможность получить практические инструменты и методические материалы, которые помогут эффективно применять полученные знания в работе с детьми. Понимание природы кризисных периодов помогает родителям и педагогам поддерживать ребенка, снижать уровень тревоги и конфликтов, а также создавать условия для его гармоничного развития.
Спикер мероприятия Анна Бурик – методист, тренер Киевского городского центра социальных служб, поделилась советами и практическими рекомендациями, как помочь ребенку пройти сложные этапы его становления. Она отметила, что каждый возрастной период сопровождается определенными изменениями в поведении, эмоциях и потребностях ребенка, и важно, чтобы взрослые реагировали на них с пониманием и терпением.
Фонд Рината Ахметова собрал основные практические советы для поддержки ребенка и себя во время кризисов, озвученные во время тренинга:
Сохраняйте спокойствие и не реагируйте импульсивно
Ребенок часто "считывает" состояние взрослого. Если вы спокойны, то и ребенок быстрее успокаивается. Перед тем как реагировать, сделайте паузу, глубоко вдохните и дайте себе несколько секунд на обдуманную реакцию.
Выслушивайте без осуждения
Во время кризиса ребенок нуждается не в морали, а в понимании. Дайте ему возможность выговориться, не перебивайте и не обесценивайте его чувства.
Создавайте стабильность и предсказуемость
Распорядок дня, четкие правила и устоявшиеся ритуалы помогают ребенку чувствовать безопасность, особенно в периоды эмоциональных изменений.
Заботьтесь о собственном ресурсе
Родители не могут поддержать ребенка, если сами истощены. Находите время для отдыха, общения с близкими, коротких пауз для себя. Это не эгоизм, а необходимость.
Хвалите за усилия, а не только за результат
Когда ребенок слышит, что его старания замечают, это повышает самооценку и мотивацию, особенно в сложные периоды развития.
Фонд Рината Ахметова уже 20 лет работает, чтобы каждый ребенок в Украине рос в любви и безопасности. Благодаря программе "Сиротству – нет!" почти 11 тысяч детей нашли свои семьи.
