Люди, умоляю репосты, это ведь не очень тяжело?

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Критически тяжелая ситуация в Покровском направлении. Враг продвигается вперед. Продолжаются кровопролитные бои. У нас много потерь и тяжелораненых.

Далее текст на языке оригинала.

Хто бачить пост, прошу, допомагайте!

Терміново на три підрозділи потрібні:

6 зарядних станцій – рахунок на 150 т грн

Два старлінка – 36 т грн

Хто як може 5-20-100 грн, кожна гривня – це допомога.

З понеділка викупила монокуляр нічного бачення, старлінк, оплатила одяг для важкопоранених та оплатила ремонт дронів.

Дякую всім, хто не втомився допомагати

Будь ласка, робіть репости!

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253