Блог | Критически тяжелая ситуация на Покровском направлении: срочно собираем воинам на Старлинки и зарядные станции
Люди, умоляю репосты, это ведь не очень тяжело?
Критически тяжелая ситуация в Покровском направлении. Враг продвигается вперед. Продолжаются кровопролитные бои. У нас много потерь и тяжелораненых.
Далее текст на языке оригинала.
Хто бачить пост, прошу, допомагайте!
Терміново на три підрозділи потрібні:
6 зарядних станцій – рахунок на 150 т грн
Два старлінка – 36 т грн
Хто як може 5-20-100 грн, кожна гривня – це допомога.
З понеділка викупила монокуляр нічного бачення, старлінк, оплатила одяг для важкопоранених та оплатила ремонт дронів.
Дякую всім, хто не втомився допомагати
Будь ласка, робіть репости!
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