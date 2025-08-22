Конкуренция с Львовской политехникой и ЛНУ: в КНУ им. Шевченко подвели итоги вступительной кампании-2025

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко остается среди главных образовательных ориентиров для абитуриентов со всех уголков Украины. Это в очередной раз показала вступительная кампания 2025 г. Даже во времена войны и неопределенности, Университет становится тем местом, где растут новые лидеры – люди с широким мышлением, ответственными решениями и стремлением строить государство.

Об этом сказал ректор КНУ Владимир Бугров во время брифинга, посвященного результатам вступительной кампании 2025 года.

"Несмотря на сложные обстоятельства, украинское образование сохраняет свой уровень. Наши выпускники успешно находят работу в разных уголках мира, а запросы на верификацию дипломов, поступающих из-за рубежа, подтверждают международное признание украинских документов", – отметил ректор.

За первенство КНУ конкурирует с Львовской политехникой и ЛНУ

В этом году в Университет поступило 32 866 заявлений на бакалаврские и магистерские программы медицинского направления. Это третий результат среди всех университетов Украины. За первенство КНУ конкурирует с Львовской политехникой и Львовским национальным университетом имени Ивана Франко. В то же время более 36% заявлений были поданы с первым и вторым приоритетом, что свидетельствует: для значительной части поступающих Шевченковский университет был главным выбором, а не запасным вариантом.

Больше всего абитуриентов заинтересовали такие специальности, как филология, международные отношения, психология, право, экономика и международные экономические отношения (по обеим специализациям), инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, журналистика и менеджмент.

Что касается магистратуры, где пока еще продолжается прием заявлений для участия в конкурсном отборе, то на утро 21 августа КНУ имеет уже 5682 заявления, что является первым показателем в стране. Среди самых популярных образовательных программ – право, психология, международное право, клиническая психология, менеджмент организаций, интеллектуальная собственность, журналистика и медиакоммуникации, публичное управление и администрирование, маркетинг.

Впереди еще поступление в аспирантуру, которое стартует 3 сентября.

"Вступительная кампания сегодня длится с апреля по ноябрь. Это добавляет нагрузку, но в то же время позволяет работать гибче. В то же время мы должны совершенствовать инструменты оценивания. НМТ решает проблему коррупции, но не всегда отражает уровень подготовки. Мы ищем альтернативные подходы – олимпиады, профориентационные мероприятия, чтобы находить самых талантливых", – подчеркнул ректор.

И это оправдывает усилия. КНУ – лидер среди университетов Украины по количеству рекомендаций для поступления абитуриентам с максимальными результатами НМТ. 365 поступающих с 200-бальными результатами получили рекомендацию именно в КНУ – это седьмая часть от всех 200-бальников Украины. Львиная доля из них поступила на желанные образовательные программы университета Шевченко, среди них участники международных олимпиад и восемь абитуриентов с максимальным конкурсным баллом.

Всего на бакалаврские программы и медицину по состоянию на утро 21 августа 2025 года в Университет зачислено 5075 человек, среди которых 2113 на места государственного заказа(111 – переведены с контракта на бюджет). Сравнивая с показателями прошлого года, можно сказать, что количество первокурсников остается стабильным.

Чем привлекает абитуриентов КНУ имени Тараса Шевченко

КНУ предлагает образовательные программы уровня бакалавра по 76 специальностям и специализациям. По 21 специальности Университет стал первым в Украине по количеству поданных заявлений (по 5 – был единственным). Еще по 13 специальностям занял второе место. Всего в 2025 году объявлен набор на 451 образовательную программу по 11 отраслям знаний и 48 специальностям.

Университет развивает междисциплинарные направления и предлагает уникальные программы, которых нет больше нигде в Украине: от "Математики искусственного интеллекта" и "Химии биомолекул" до "Гендерных студий" (двойной диплом с Лундским университетом, Швеция), "Африканистики" или "Украино-Европейских юридических студий" (двойной диплом с Университетом Миколаса Ромериса, Литва). Всего их более полусотни.

КНУ имеет особое место в украинском образовании благодаря уникальным специальностям и международному влиянию. Университет предлагает широкий спектр языковых программ, в частности белорусский, польский, чешский, словацкий, словенский, сербский, хорватский, литовский, португальский, а также восточные языки (японский, китайский, корейский, вьетнамский, арабский, персидский, крымскотатарский). Также Университет развивает программы по прикладной лингвистике, где студенты изучают математику и программирование.

Эти программы не только готовят специалистов, но и имеют политическое значение.

"Преподавание белорусского языка является важным шагом для поддержки белорусских воинов, которые борются за Украину. Мы также гордимся набором первой полноценной группы по испанскому языку, который является одним из трех самых распространенных языков в мире. Это открывает возможности для наших выпускников работать в посольствах или частном секторе в испаноязычных странах", – отметил Владимир Бугров.

Относительно регионального распределения поступающих, наблюдаем определенные изменения. Традиционно значительное количество студентов приезжает из Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областей. Однако из отдельных регионов, таких как Закарпатье или Черновицкая область, количество поступающих уменьшилось. Это связано с факторами безопасности, ведь многие абитуриенты выбирают ЗВО, которые считают более безопасными. Также часть абитуриентов выбирает обучение за рубежом.

До 2022 года КНУ тоже мог хвастаться значительным количеством иностранных студентов, однако война внесла свои коррективы.

"Несмотря на это, в этом году мы уже зачислили почти 50 иностранных студентов на различные специальности. Мы верим, что репутация качественного образования, вместе с улучшением ситуации с безопасностью, позволит нам вернуться к предыдущим показателям. Важно, что мы требуем физического присутствия иностранных студентов на кампусе, чтобы избежать сомнений в подлинности их дипломов. Это вопрос не только финансовый, но и репутационный", – отметил ректор.

Наибольший интерес к украинскому образованию сохраняется среди поступающих из Азербайджана, Туркменистана, Индии, Турции, Китая. Также есть граждане Великобритании, США, Южной Кореи.

Кроме популярных, КНУ уделяет особое внимание специальностям, которые критически важны для государства: математика, физика, химия, науки о Земле, электроника и другие. В этом году сюда поступил 431 абитуриент, большинство – на бюджет.

Университет выполняет и социальную миссию: по льготным категориям было зачислено более тысячи поступающих, среди них – дети погибших воинов (34 – переведены на вакантные места госзаказа), участников боевых действий, поступающие из Крыма и временно оккупированных территорий.

"Образование – это не бизнес, а инвестиция в будущее. Мы просим вашей поддержки, чтобы убеждать власть, общественность и международных партнеров в важности качественного образования. Наши выпускники становятся послами Украины в мире, и мы должны обеспечить им лучшие условия для обучения. Качественное образование не может быть легким, но оно является залогом успеха", – подытожил Владимир Бугров, обращаясь к журналистам.

