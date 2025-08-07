Кому могут аннулировать бронь от мобилизации в августе: названы все категории

В Украине август 2025 года может принести изменения для некоторых забронированных от мобилизации граждан, в частности, особенности аннулирования отсрочки. Существуют четко определенные законодательством основания, по которым эта процедура может произойти.

Речь идет не об автоматическом снятии брони, а лишь о потенциальных сценариях, которые могут привести к такому решению. OBOZ.UA выяснял, кому именно могут аннулировать бронь от мобилизации в августе.

Особенности бронирования от мобилизации

Согласно действующему законодательству, аннулирование бронирования может происходить в нескольких случаях, большинство из которых связаны с изменением обстоятельств, на основании которых бронь была предоставлена.

Увольнение с работы, перевод или ликвидация предприятия является из наиболее распространенных причин. Бронирование предоставляется не лично гражданину, а работнику определенного предприятия, учреждения или организации, имеющей критическое значение для функционирования экономики или обеспечения жизнедеятельности населения. Если человек увольняется с работы, его бронирование автоматически аннулируется.

Пренебрежение правилами воинского учета также может стать основанием для аннулирования бронирования. Это может быть неявка по вызову в ТЦК и СП без уважительных причин, несообщение об изменении персональных данных, места жительства или семейного положения. Такие нарушения могут расцениваться как основания для отмены отсрочки.

Кто может лишиться брони и при каких обстоятельствах

Законодательством предусмотрены различные основания, когда отсрочку по бронированию могут отменить.

– окончание срока действия отсрочки;

– завершение предприятием, учреждением или организацией выполнения задания для обеспечения потребностей Сил Обороны (предоставление услуги, создание товара и т. д.);

– лишение предприятия статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период компетентным органом;

– ликвидация органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, который оформлял бронирование работникам;

– увольнение военнообязанного из органа государственной власти или с предприятия, учреждения и организации (кроме увольнения с должности с последующим назначением на другую должность в пределах одного юрлица);

– временное прекращение действия трудового договора военнообязанного с предприятием;

– предоставление отсрочки по другим причинам, определенным статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

– прекращение заключенного договора (контракта) или окончание срока назначения – для работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина, в соответствии с заключенными международными договорами Украины.

Процедура аннулирования и важные нюансы

Процесс аннулирования брони не является мгновенным. Обычно, предприятие, где работает забронированный сотрудник, обязано уведомить ТЦК и СП об изменениях, которые являются основанием для отмены бронирования. После этого ТЦК вносит изменения в реестр военнообязанных. Важно, что сам военнообязанный также должен быть проинформирован о таких изменениях.

Стоит отметить, что правительство постоянно пересматривает и обновляет перечень критически важных предприятий. Изменения в этом перечне также могут повлиять на действие бронирования. Если предприятие теряет свой статус, его работники могут потерять право на отсрочку.

Что предшествовало

Недавно украинское правительство согласовало законопроект, который предусматривает 12-месячную отсрочку от повторного призыва по мобилизации для военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет. Это касается тех, кто во время действия военного положения был призван на службу по контракту и впоследствии уволен.

Напомним, в условиях военного положения и всеобщей мобилизации ТЦК и СП имеют право подавать военнообязанных в розыск. В основном это происходит только после серии нарушений, свидетельствующих о сознательном уклонении от мобилизации.

