Комфортные +28 без осадков: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 12 сентября

Погода в Украине во вторник, 12 сентября, будет комфортной. По территории страны в среднем ожидается +28 градусов. Осадков не предвидится, кроме Карпат, где днем местами возможен небольшой кратковременный дождь и гроза.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. Ночью в северных и юго-западных областях местами будет туман (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, в западных областях 9-14°. Днем – 23-28°, на высокогорье Карпат, в горах Крыма и на востоке страны 18-23°", – говорится в сообщении.

В Киевской области также ожидается переменная облачность, но без осадков.

"Ночью местами по области туман. Ветер южный 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 23-28°", – добавили в Укргидрометцентре.

В Киеве ночью столбики термометров зафиксируют 8-10°, а днем – 25-27°.

Вместе с тем в Укргидрометцентре рассказали о погоде до конца недели. По словам синоптика Натальи Птухи, в эти дни будет преимущественно без осадков.

"Лишь днем 12 сентября в Карпатах местами небольшой дождь, днем 14 сентября на Правобережье страны умеренные кратковременные дожди, грозы. Температура ближайшей ночью 6-12°, в западных областях и на побережье морей, 13-14 сентября в большинстве областей 10-16°. Днем – 22-28°. 13 сентября на западе страны, 14 сентября в центральных областях и в Одесской области 29-31°.15 сентября в Украине кратковременные дожди, грозы возможны ночью в восточных и юго-восточных, днем в северных областях без осадков. Температура ночью 9-15°, в южной части до 19°, днем – 20-26°", – рассказала Птуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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