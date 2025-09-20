Кого точно не отправят на передовую после мобилизации: объяснение

В условиях полномасштабной войны в Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на военную службу. В законодательстве четко определены категории военнослужащих, которые, даже будучи призванными, могут служить в тылу или на должностях, не требующих участия в непосредственных боевых действиях.

Кроме того, к участию в боевых действиях запрещено допускать военных, призванных по мобилизации, если они не получили соответствующих боевых навыков в учебных центрах. Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе", а также в Уставе внутренней службы ВСУ.

На передовую только после подготовки

Согласно действующему законодательству, базовая общевойсковая подготовка проводится для предоставления военно-учетной специальности, а также соответствующий уровень боевой подготовки. При этом закон предусматривает запрет отправлять к участию в боевых действиях неподготовленных мобилизованных.

Военнослужащие с определенными заболеваниями, не могут быть отправлены на фронт, но имеют возможность проходить службу в тылу. К таким заболеваниям относятся хронические болезни, не оказывающие существенного влияния на повседневную деятельность, но ограничивающие физические возможности. Например, это могут быть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, некоторые заболевания сердечно-сосудистой системы или органов пищеварения. Такие люди не могут быть направлены в высокомобильные десантные войска, морскую пехоту или штурмовые отряды.

Что предшествовало

Процесс мобилизации в Украине продолжает активно развиваться и адаптироваться к текущим потребностям, вносятся законодательные изменения, направленные на усиление призыва и регулирование правового статуса военнообязанных.

Прежде всего, на фронт отправляют тех, кто обладает боевым опытом и имеет соответствующую подготовку. Военное командование Украины неоднократно заявляло, что приоритет отдается лицам с боевым опытом и специалистам с востребованными навыками.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правоохранители разоблачили на коррупционной схеме подполковника Минобороны во Львове. Он способствовал выезду уклонистов за границу. Отмечается, что он также помогал мужчинам призывного возраста с отсрочкой от мобилизации.

