Кого из членов семьи собака любит больше всего: основные признаки привязанности

Когда собака делит свой дом с несколькими людьми, для некоторых естественно задумываться, кто же занимает первое место в сердце их любимца, или что они могут сделать, чтобы склонить весы в свою пользу.

Видео дня

Хотя многие считают, что собаки наиболее преданы человеку, который их выгуливает, играет с ними и кормит, некоторые эксперты по домашним животным утверждают, что "любимый человек" собаки – это тот, который лучше всего соответствует ее энергии и личности, пишет Express.

По словам ветеринара Амира Анвари, есть пять четких признаков, на которые вы можете обратить внимание, чтобы определить, являетесь ли вы любимым хозяином вашей собаки, первым из которых является "желание постоянного телесного контакта".

Собачья любовь также включает другие положительные показатели: например, желание спать рядом с вами ночью, ходить за вами по дому, поддерживать нежный зрительный контакт и проверять, как вы, если вы в другой комнате.

В свою очередь Джеймс Гринвуд, ветеринарный врач, работающий в программе "Шоу домашних животных" на британском канале ITV, утверждает, что вам достаточно понаблюдать за хвостом вашей собаки, чтобы определить, являетесь ли вы ее "любимым человеком". "У собак все зависит от хвоста! Они могут выражать целый спектр эмоций с помощью виляния им", – отметил он.

Однако, не всегда виляние хвостом является признаком счастья.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, сколько должны длиться ежедневные прогулки собаки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.