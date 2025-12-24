Когда взойдет первая звезда на Сочельник 2025: точное время для всех областей Украины
По традиции Сочельника садиться за праздничный стол семья должна после появления на небе первой звезды. Она символизирует собой Вифлеемскую звезду, которая зажглась в небе во время рождения Иисуса Христа и возвестила о его приходе в этот мир.
Но когда именно восходит эта звезда? На самом деле, астрономы вычислили точное время для каждой из областей Украины. OBOZ.UA рассказывает, когда именно наступает время садиться за рождественский ужин, и что нужно после этого делать.
Так издание Universe Space Tech опубликовало карту с точным временем появления первой звезды в небе над разными областями Украины. От региона к региону оно отличается. Ранее всего первая звезда взойдет над Луганском, произойдет это в 16:18, а позже всего – над Ужгородом, который увидит ее в 17:16.
Хотя в народе было принято ориентироваться не на часы, а на небо. Ведь, скажем, три царя, которые пришли поздравить Иисуса с рождением, часов не имели – для них ориентиром стал именно яркий свет с неба. Так что это ожидание, восторженное наблюдение за рождественским небом и делает Сочельник особенным и торжественным.
Если же облачная погода не позволяла увидеть звезды, в таком случае ориентировались на свои внутренние ощущения. Выбирали время, примерно схожее со временем восхождения звезд в другие дни декабря.
Когда же первый небесный огонек появляется на небосклоне, наступает время садиться за праздничный ужин. Вся семья – от самых маленьких до самых старших – собирается за столом. Сначала на столе зажигают свечу и читают совместную молитву. Далее первым из всех праздничных, но постных блюд пробуют кутью – символ плодородия и связи с родом и переходят к другому угощению. Начинается празднование Рождества.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что категорически нельзя делать в рождественский Сочельник.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.