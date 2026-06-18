Когда будет Ивана Купала в 2026 году: точная дата

Самые длинные дни года в Украине издавна связаны с праздником Ивана Купала. Он пришел еще из дохристианских времен, а затем слился в церковном календаре с Рождеством Иоанна Крестителя.

Видео дня

Традиционно этот день ассоциируется с огнем, водой и летним солнцестоянием, а ночь на Купала считается особенной – согласно народным поверьям, именно тогда можно найти цветок папоротника и узнать свою судьбу. OBOZ.UA выяснял, когда в Украине отмечают этот праздник и как его следует проводить.

Когда празднуют Ивана Купала и почему изменилась дата

В 2026 году Православная церковь Украины отмечает Рождество Иоанна Крестителя 24 июня. Соответственно, ночь на Ивана Купала приходится с 23 на 24 июня.

Ранее этот праздник в Украине широко отмечали в ночь с 6 на 7 июля. Такая дата была связана с тем, что церковь пользовалась юлианским календарем – даты которого смещены на 13 дней вперед по сравнению со светским григорианским календарем. Но после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь большинство расхождений было устранено – и все непереходные праздники стали отмечаться почти на две недели раньше. Именно поэтому и праздник Ивана Купала перенесся с начала июля на конец июня.

Основные традиции праздника

Празднование Ивана Купала в Украине до сих пор сочетает в себе языческие и христианские элементы и сопровождается многочисленными народными обрядами. Одна из главных традиций – прыжки через купальский костёр, который разжигают вечером. Считается, что огонь очищает, а если влюблённая пара перепрыгивает через пламя, не разъединяя рук, это – хороший знак для их отношений.

Еще один символ праздника – вода. В ночь на Купала люди купаются в реках и озерах, так как считается, что вода в этот день обладает целебными свойствами. Незамужние девушки плетут венки из полевых цветов и пускают их по течению. По тому, как плывет венок, пытаются угадать будущее: будет ли любовь и откуда она придет.

Особое место в обрядах занимают поиски цветка папоротника. Считается, что это мифическое растение расцветает лишь раз в год в купальскую ночь и приносит тому, кто его найдет, счастье и богатство.

Несмотря на изменения в календаре, сам праздник почти не изменился – украинцы по-прежнему сохраняют его атмосферу, традиции и символику, независимо от даты в календаре. По всей стране устраивают народные гуляния с традиционными забавами, в которых может принять участие каждый желающий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о трех мистических обрядах, которые проводили украинцы в ночь на Ивана Купала.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.