Согласно недавно обнародованным КМИСом результатам телефонного опроса 2-14 сентября 2025 года 74% украинцев (в зависимости от региона - 72-77%), в том числе 18% - "легко", поддерживают условный совместный мирный план Европы и Украины, предусматривающий границы по линии соприкосновения, хотя и без официального признания Украиной и миром оккупированных территорий российскими, с должными гарантиями безопасности (оружие, деньги, закрытое небо) от Европы и США, а также движением в ЕС [НАТО не упоминается] - без снятия экономических санкций с России до исчезновения угроз от неё после достижения устойчивого мира.

При этом только лишь 18% будут считать такой вариант неуспехом, то есть поражением.

Защищать Украину в рядах Сил обороны готовы при необходимости 54% мужчин среди не проходящих сейчас военную службу, в том числе 23% - "однозначно" [хотя пока что никто в ТЦК не торопится] и 31% - "скорее готовы", а всего - больше, причём почти независимо от возраста: 60-64% (и 38-56% женщин).

Ну а в отношении "национальных выборов" (именно такая формулировка была в опросе) - украинцы готовы подождать: желают выборов хоть сейчас - всего 11% (так на рисунке и в таблице, хотя в тексте - 12%), после прекращения огня и с гарантиями безопасности - 22%, после заключения окончательного мирного соглашения и полного прекращения войны - 63%.

Лично моя точка зрения по этому поводу остаётся неизменной: обнародовать подобные данные во время войны в открытых источниках это тяжкое преступление, но если оно уже снова - в очередной раз!!! - произошло и кому было нужно, всё и так прочитал, то тупо пересказываю.

Единственное же утешение, по моему мнению, состоит в том, что всё это, похоже, - полная хрень, ерунда и бред, ибо, к примеру:

"совместный план Европы и Украины" несколько фантастичен и, мягко говоря, неполон в отношении принципиальных моментов (а тогда - если у "фантастики" имеются определённые неизвестные "компенсаторы" - вообще какой смысл опрашивать?!);

данные о готовности воевать ну никак и близко не коррелируют о всем известной печальной действительностью [у собственно опрашивавших - понятно, бронь?];

а цифры по непонятно каким именно "национальным выборам" [кого запутать был призван такой термин? Отвечавших или читающих результаты?] хоть и разнятся между собой не очень существенно (кстати, если округлять, то на рисунке, в таблице и тексте - ОДИНАКОВО!), но так бывает, когда пишутся в спешке на коленках.

Так что в таком случае - никакой гостайны, вот и хорошо.