Какой цветок означает каждый день недели и как это влияет на нашу судьбу

Цветы – это духовные символы надежды, плодородия и обновления. Прекрасные, но недолговечные, они напоминают нам быть благодарными и наслаждаться благословениями, которые приходят к нам здесь и сейчас.

О том, какой цветок больше всего резонирует с вашей душой и отражает ее, в зависимости от дня недели, когда вы родились, расскажет OBOZ.UA. Каждый день недели связан с планетарным управителем, что позволяет глубже исследовать вашу личность, жизненный путь и даже судьбу.

Понедельник – белая лилия

Души, рожденные в понедельник, несут интуитивную осознанность. Под руководством Луны, нашего бессознательного, эмоционального проводника сквозь космос наших внутренних процессов, они являются естественными целителями. Как белая лилия, чувствительность – ваш самый большой актив, чистое сердце. Символ эмоционального обновления, как лилия, распускающаяся под лунной ночью, ваш дух предназначен для сострадания, заботы и заботы о человечестве.

Вторник – красная гвоздика

Рожденные во вторник полны искренней страсти, смелые в душе, несмотря на любые пугающие препятствия. Целеустремленный, Марс правит вами, планетой воинственной силы, которая прокладывает собственный путь. Как красная гвоздика, вы смелы и не боитесь занять место, которого заслуживаете. Со своими огненными оттенками этот цветок отражает вашу бесстрашную любовь и преданность самосохранению и болеть за аутсайдеров.

Среда – лаванда

Рожденными в среду управляет Меркурий, стремительная планета космического интеллекта и коммуникации. С динамичным духом вас представляет лаванда — да, она успокаивает, но более всего, она стимулирует ум и бодрит, принося ясность ума и регулируя гиперактивную нервную систему. Ваша экспрессивная натура и любимое присутствие отражаются в их прекрасном цветении.

Четверг – ирис

Те, кто родился в четверг, настроены на ирис, цветок высшего видения, веры и мудрости. Под властью счастливого Юпитера, планеты философии и расширения, эти люди богаты на любовь, юмор и щедры на свое время. Этот цветок отражает ваш оптимизм в мире, который отчаянно нуждается в вашем свете.

Пятница – роза

Венера, планета любви, очарования и магнетизма, руководит теми, кто родился в пятницу. Полна красоты, любви и творчества, ваша душа подобна любимой розе. Этот цветок отражает вашу сущность – желанную, популярную, эмоциональную и полную вневременного шарма. Ваше присутствие захватывает, привлекает людей и напоминает им, что тепло, дружелюбие и доброта имеют большое значение.

Суббота – фиолетовый

Фиалки родственны с теми, кто родился в субботу. Сатурн, кармическая планета ответственности, руководит этими душами. Вы несете в себе глубину, устойчивость и древнюю мудрость души. Как и этот цветок, вы отражаете смирение, внутреннюю силу и преданность. Процветая в тени, фиалка отражает вашу способность находить просвет, когда становится трудно. Напоминая о терпении и дисциплине, вы расцветаете в неизменную красоту.

Воскресенье – подсолнух

Конечно, теми, кто родился в воскресенье, руководит не кто иной, как Солнце, наш космический свет высшего сознания, жизненной силы и идентичности. Подсолнух отражает вашу страсть и жажду жизни — оптимистичны, яркие и смелые. С непринужденной теплотой вы вдохновляете, подбадриваете и поощряете других воплощать свою истинную истину.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

