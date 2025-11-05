Какой праздник отмечают 5 ноября: церковный календарь и события этого дня

5 ноября в Украине — день, насыщенный событиями, историческими воспоминаниями и духовными традициями. В этот день в мире отмечают сразу несколько важных дат, касающихся здоровья, культуры, благотворительности и окружающей среды.

Среди них — День здорового питания, Всемирный день ромского языка, День осведомленности о стрессе, Международный день менеджеров-волонтеров и Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.

Каждый из этих праздников напоминает о важности заботы — о себе, о других и о планете. В церковном календаре этот день также имеет особое значение: верующие чтят память святых мучеников Галактиона и Эпистимы, которые стали символом верности и духовного единства.

А для истории человечества 5 ноября оставило немало событий, изменивших мир — от Порохового заговора в Британии до технических достижений в сердце Киева.

Какой праздник 5 ноября

День здорового питания (Eating Healthy Day)

Всемирный день ромского языка (World Day of Romani Language)

День осведомленности о стрессе (Stress Awareness Day)

Международный день менеджеров-волонтеров (International Volunteer Managers Day)

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами

Церковный праздник 5 ноября

Сегодня верующими почитается память Святых мучеников Галактиона и Эпистимы.

Святой Галактион происходил из города Эмесы (Сирия) и был сыном богатых, но нехристианских родителей. Его невеста, Святая Эпистима, происходила из знатной христианской семьи и именно она обратила Галактиона к христианской вере.

Супруги решили посвятить свою жизнь служению Богу, сохраняя целомудрие и подвижничество. Они поселились в монастырях: Галактион — в мужском, Эпистима — в женском.

Во время гонений на христиан Галактион был схвачен и подвергнут жестоким пыткам. Когда Эпистима узнала об этом, она пришла к нему, чтобы поддержать его дух и объявила себя также христианкой.

В конце концов, оба мученика были казнены после нечеловеческих пыток за отказ отречься от веры во Христа. Их память олицетворяет пример верности, духовного единства и непоколебимости в вере перед лицом смерти.

События 5 ноября

1605 — Пороховой заговор в Британии.

1625 — подписано Куруковскую ординацию.

1854 — во время Крымской войны под Инкерманом состоялась битва между русскими и британо-французскими войсками, которая завершилась поражением русских войск.

1914 — Великобритания аннексировала Кипр и вместе с Французской республикой объявила войну Османской Империи.

1914 — в ходе Первой мировой войны российские войска начали вторую осаду Перемышльской крепости.

1916 — императоры Германии и Австро-Венгрии провозгласили создание Королевства Польша.

1935 — выпущена настольная игра "Монополия".

1953 — в Киеве официально открыли мост имени Евгения Патона — первую в мире цельносварную конструкцию (сделанную только с помощью сварки, без использования соединительных материалов).

1963 — открыты станции киевского метрополитена "Политехнический институт" и "Завод "Большевик"" (затем "Шулявская").

1964 — открытие троллейбусного движения в Чернигове.

1965 — открыты станции киевского метрополитена "Гидропарк", "Левобережная" и "Дарница", а также электродепо "Дарница".

1968 — Василий Макух совершил на Крещатике самосожжение в знак протеста против колониального положения Украинской ССР и оккупации Чехословацкой Социалистической Республики.

1971 — открыты станции киевского метрополитена "Святошино", "Нивки" и "Октябрьская" ("Берестейская").

2015 — в Украине начата Национальная программа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма детей и молодежи Traffic Challenge.

Именинники 5 ноября

Гавриил, Григорий, Тимофей, Тихон.

