Какой праздник отмечают 16 ноября: все об этом дне

16 ноября в Украине отмечают несколько праздников. Сегодня – День работников радио, телевидения и связи и День работников сельского хозяйства.

В мире отмечают Международный день толерантности, День вечеринки с плюшевыми медведем, Всемирный день памяти жертв ДТП. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 16 ноября

Праздник апостола Матфея

По церковному календарю 16 ноября православные почитают святого апостола и евангелиста Матфея. До своего призвания он был мытарем и одним из двенадцати учеников Иисуса Христа, позже – автором первого Евангелия.

В народных традициях этот день считался рубежом между осенью и зимой: завершали полевые работы, чинили инструменты, а молодежь готовилась к зимним вечеринкам.

День работников радио, телевидения и связи Украины

Профессиональный праздник людей, которые ежедневно обеспечивают страну информацией: журналистов, техников, операторов, звукорежиссеров и специалистов телекоммуникаций.

Дата установлена указом Президента Украины 1994 года в знак уважения к развитию украинского эфира и связи. В этот день вручают профессиональные награды, проводят спецпрограммы и вспоминают первые радиопередачи на украинском языке.

День работников сельского хозяйства

Традиционно празднуется в третье воскресенье ноября, которое в 2025 году также приходится на 16 ноября. Это день, когда страна выражает благодарность аграриям – всем, кто работает на земле, выращивает урожай, обеспечивает продовольственную безопасность. Праздник основан еще в 1993 году и остается важной датой для сельских общин.

Международный день толерантности

Ежегодно 16 ноября в мире отмечают Международный день толерантности, провозглашенный ЮНЕСКО. Цель – напомнить об уважении к многообразию культур, религий и мнений, а также противодействие дискриминации.

Всемирный день памяти жертв ДТП

Третье воскресенье ноября – день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В 2025 году он приходится именно на 16 ноября. В этот день вспоминают погибших в ДТП, выражают поддержку семьям пострадавших и призывают водителей к ответственности.

День вечеринки с плюшевым медведем

Для детей и тех, кто не теряет чувство юмора, 16 ноября отмечают также День вечеринки с плюшевым медведем. Это развлекательный международный праздник, призванный напомнить, что детские эмоции и тепло простых вещей имеют значение даже во взрослой жизни.

Исторические события 16 ноября

1632 – битва при Лютцене одна из крупнейших битв Тридцатилетней войны, между шведскими войсками под предводительством Густава II Адольфа и габсбургскими частями во главе с Альбрехтом Валленштайном.

1700 – Прусское герцогство – ранее в составе Священной Римской империи германской нации – провозглашено королевством.

1841 – Эдуард Гурвин запатентовал пробковый спасательный жилет.

1895 – "Кинематограф" братьев Люмьер показали в Сорбонне.

1918 – Королевство Венгрия, которое до этого была частью Австро-Венгерской Империи, провозглашено республикой.

1924 – начала вещание первая украинская радиостанция – Украинское радио.

1945 – в Лондоне основана ЮНЕСКО

1994 – Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года.

2010 – помолвка принца Уильяма и Кейт.

Кто родился 16 ноября

1717 – Жан Лерон д'Аламбер, французский философ-энциклопедист, физик, математик и механик. Двоюродный брат аббата и философа Кондильяка и философа, историка и дипломата Мабли.

1766 – Рудольф Крейцер, французский скрипач-виртуоз, композитор, дирижер и педагог, которому Людвиг ван Бетховен посвятил свою знаменитую сонату № 9, известную как Крейцерова соната, однако Крейцер ее никогда не исполнял.

1867 – Агапит (Антоний Вишневский) – украинский церковный деятель, один из немногочисленных представителей высшего духовенства, который поддержал украинскую государственность. Епископ и архиепископ Екатеринославский и Мариупольский (1911–1919).

1912 – Михаил Дуплищев, советский и украинский ученый в области конструирования и проектирования ракетно-космической техники.

1922 – Жозе Сарамаго, португальский писатель, обладатель Нобелевской премии по литературе 1998 г.

1977 – Оксана Баюл, украинская фигуристка, олимпийская чемпионка (1994), модельер спортивной одежды.

1978 – Дзвинка Матияш, украинская писательница, переводчица.

В этот день умерли:

1842 – Василий Каразин, украинский просветитель, метеоролог, агроном, основатель Харьковского университета.

1952 – Соломия Крушельницкая, украинская оперная певица, педагог.

1960 – Кларк Гейбл, американский киноактер, номинант на премию "Оскар".

2005 – Дональд Уотсон, британский общественный деятель, основатель первого веганского общества и соавтор термина веган.

2016 – Джей Форрестер, американский инженер, разработчик системной динамики.

