Какой праздник отмечают 10 ноября: все об этом дне

10 ноября — это дата, которая вмещает в себе невероятное разнообразие событий: от чествования древнего врача-мученика до современного Международного дня бухгалтерии. Это день, когда мир сосредотачивается на науке и мире, но одновременно отмечает такое забавное мероприятие, как День нечетных носков.

Украинская история этого числа также богата на события: от отмены гетманства Екатериной II до освобождения Снигиревки ВСУ. Итак, что же скрывает этот особый день в церковном календаре и светской жизни, и какие исторические вехи мы вспоминаем именно сегодня, читайте дальше.

Праздник 10 ноября

День нечетных носков

Всемирный день пополнения счета (World Top Up Day)

Всемирный день иммунизации (World Immunisation Day)

Всемирный день борьбы с нейроэндокринным раком (World NET Cancer Day)

День младшего читателя (National Young Readers Day)

Всемирный день кератоконуса

Международная неделя науки и мира (International Week of Science and Peace)

Всемирный день сирот (World Orphans Day)

Международный день бухгалтерии

Всемирный день молодежи (World Youth Day)

Церковный праздник 10 ноября

В этот день Православная Церковь чтит память Святого мученика Ореста Тианского, врача.

Святой Орест жил в конце III — начале IV века, в период правления императора Диоклетиана, известного жестокими гонениями на христиан. Происходил из города Тиана в Каппадокии (современная Турция).

Он был опытным и искусным врачом. С юных лет был ревностным христианином. Когда в Тиану прибыл военачальник Максимин для борьбы с христианством, Орест был одним из первых, кого привели на суд. Он мужественно и открыто исповедовал свою веру в Иисуса Христа. Гонитель предлагал ему богатства, почести и славу за отречение от Христа и поклонение языческим идолам, но Орест был непреклонен.

По приказу Максимина его жестоко пытали: били плетьми, палками, воловьими жилами, пытали огнем. Во время пыток произошло землетрясение, идолы в языческом храме упали и разбились, а сам храм рухнул после того, как святой Орест покинул его.

После семидневного заключения без еды и воды, ему вбили гвозди в пятки, а затем привязали к дикой лошади, которая и разорвала его. Святой мученик Орест отошел ко Господу в 304 году. Его мощи были брошены в море.

Исторические события 10 ноября

1663 — заключены Батуринские статьи.

1723 — по приказу императора Петра I в Санкт-Петербурге арестован Павел Полуботка, черниговского полковника, наказного гетмана Левобережной Украины (1722–1724).

1764 — Екатерина II отменила гетманство, передав всю полноту власти в Гетманщине президенту Малороссийской коллегии Петру Румянцеву.

1770 — Вольтер заявил: "Если бы бога не было, его следовало бы изобрести".

1926 — в Берлине открыт Украинский научный институт.

1928 — в Киеве открыт дом-музей Тараса Шевченко.

1989 — во Львове состоялось учредительное собрание Общества "Надсяння", которое представляет украинцев депортированных из украинских этнических территорий, которые после Второй мировой войны были "переданы" Польше.

1970 — Запущена космическая станция "Луна-17", которая через неделю совершила посадку на Луну и доставила первое советское самоходное устройство "Луноход-1".

1975 — Генеральная Ассамблея ООН приравняла сионизм к расизму (это решение было отозвано 16 декабря 1991 года).

1992 — Российские войска вошли в Ингушетию.

1993 — Группой сектантов "Белого братства", возглавляемого Мариной Цвигун (Мария Дэви Христос) и Юрием Кривоноговым (Иоанн Свами), был провозглашен "конец света" и захвачен киевский Софийский собор с целью массового самоуничтожения.

и захвачен киевский Софийский собор с целью массового самоуничтожения. 1993 — в Украине запрещены все военизированные негосударственные организации.

1994 — Ирак признал независимость Кувейта.

2004 — Центризбирком Украины объявил окончательные результаты первого тура выборов Президента Украины: Виктор Ющенко набрал 11 125 395 голосов (39,87 %), Виктор Янукович — 10 969 579 голосов (39,32 %). Второй тур голосований назначен на 21 ноября 2004 года.

2004 — вышел Firefox 1.0.

2007 — премьера в Украине серии "Spanish Fry" мультсериала "Футурама".

2009 — запущен первый гидроагрегат Днестровской ГАЭС (он выдал первый ток в Объединенную энергосистему Украины).

2022 — 131-й отдельный разведывательный батальон Вооруженных сил Украины освободил город Снигиревку от российских оккупантов.

Именинники 10 ноября

Параскева, Евтихий, Лукьян, Дарья, Василиса, Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Александр, Алексей, Петр, Анна, Ольга.

