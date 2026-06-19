Какие суперфуды входили в повседневный рацион людей в СССР

В Советском Союзе определенные продукты питания составляли основу повседневного рациона и воспринимались гражданами как самая простая крестьянская или рабочая еда. Современные маркетологи и диетологи всё чаще присваивают этим знакомым с детства блюдам статус локальных суперфудов.

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Под этим термином скрывается не экзотическое чудо, а пища с высокой плотностью питательных веществ при скромной калорийности. Популярные сегодня семена чиа или киноа стоят немалых денег, хотя по своему составу и пользе традиционный рацион прошлых лет им ничем не уступает. Главным преимуществом таких продуктов остается их абсолютная финансовая доступность, что позволяет поддерживать здоровье без лишних затрат.

OBOZ.UA предлагает узнать, какие продукты были суперфудами для советских граждан.

Кефир

Стакан этого кисломолочного напитка перед сном был настоящей классикой советского быта: его обязательно давали детям, включали в лечебные диеты и предлагали в санаториях.

Продукт содержит полноценный белок, живые кисломолочные бактерии, кальций, калий и витамины группы B.

Живые культуры эффективно поддерживают микрофлору кишечника и улучшают общее усвоение полезных веществ.

Считается, что регулярное употребление напитка стабилизирует уровень сахара в крови (при отсутствии серьезных нарушений обмена веществ) и снижает риск дефицита кальция.

Стоимость литра продукта позволяла пить его ежедневно без ущерба для семейного бюджета.

Гречка

Гречневая каша сопровождала советского человека в течение всего дня – от завтрака до ужина с котлетой или тушеным мясом.

Сегодня её по праву считают традиционным суперфудом благодаря высокому содержанию растительного белка, железа, магния, рутина, клетчатки и медленных углеводов. В отличие от белого риса или макарон, гречка обеспечивает плавное повышение уровня сахара в крови, лучше и дольше насыщает, помогая контролировать вес.

Крупа максимально проста в приготовлении: ее можно не только варить, но и запаривать на ночь или заваривать в термосе.

Свекла

В прошлом веке свеклу воспринимали исключительно как банальную основу для борща, винегрета или селедки под шубой. Современная нутрициология ценит его за мощный комплекс природных нитратов, клетчатки, калия, фолиевой кислоты и бетаина. Попадая в организм, нитраты из вареного или запеченного овоща превращаются в оксид азота, который расширяет сосуды и мягко снижает артериальное давление. В то же время бетаин стимулирует работу печени и нормализует жировой обмен, а клетчатка улучшает пищеварение.

Квашеная капуста

Для советских семей квашение капусты было обычным способом заготовки овощей на зиму. Сейчас этот продукт возглавляет мировые рейтинги лучших ферментированных суперфудов. В процессе естественного брожения в ней образуются органические кислоты и молочнокислые бактерии, которые действуют как натуральный пробиотик и обогащают микрофлору кишечника. Квашеная капуста богата витаминами C, K, группы B и клетчаткой. Она стоит в разы дешевле аптечных пробиотических добавок и легко сочетается с любыми гарнирами или супами.

Селедка

Эта жирная морская рыба была повседневным продуктом, который покупали бочками и подавали к обычному вареному картофелю. Селедка является уникальным источником незаменимых омега-3 жирных кислот, поддерживающих работу мозга, сердца и сосудов. Кроме того, рыба поставляет в организм йод, селен, витамины D и B12, что крайне важно для регионов с небольшим количеством солнечных дней. По своим полезным свойствам сельдь не уступает дорогому лососю или форели, однако людям с повышенным давлением следует контролировать количество соли в продукте.

Овес

Обычная овсянка долгое время считалась непримечательной едой из общественных столовых, но сейчас она находится под пристальным вниманием врачей. Особую ценность представляют овсяные β-глюканы – растворимая клетчатка, которая помогает снижать уровень "плохого" холестерина и надолго обеспечивает чувство сытости. Овес содержит сложные углеводы, магний, марганец и витамины группы B. Если выбирать хлопья длительного приготовления или цельную крупу без добавления сахара, овес становится одним из самых выгодных и полезных завтраков.

Семена подсолнечника

Обычные семечки, знакомые каждому с детства, сегодня легко конкурируют с дорогими импортными орехами.

Сырые семечки являются прекрасным источником растительного белка, витамина E, магния и селена.

Небольшая горсть семечек, добавленная в утреннюю кашу или обеденный салат, насыщает организм ненасыщенными жирными кислотами и антиоксидантами.

Упаковка такого продукта стоит значительно дешевле, чем раскрученные "здоровые" снеки, а хранить его очень удобно в любых условиях.

OBOZ.UA ранее писал о необычных продуктах, которые были популярны во времена СССР.

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