Какие самые полезные овощи нужно есть этой осенью: топ 3

Осень – лучший период для употребления самых полезных и вкусных овощей, фруктов, ягод. Среди самых полезных осенних овощей есть целый перечень не только полезных, но и очень бюджетных продуктов, например, свекла, все виды капусты, тыква.

Редакция FoodOboz делится полезной информацией от специалистов о том, какие 3 самых полезных овоща нужно есть осенью.

Тыква

Это самый полезный овощ, который богат клетчаткой и антиоксидантами. Готовить из нее можно теплые салаты, супы, пироги.

Medical NewsToday информирует в тыкве способствуют нормализации артериального давления, улучшению функции сосудов и снижению риска сердечных заболеваний. Также в ней мало калорий и высокое содержание воды, которая и дает ощущение сытости, а еще клетчатка в ней способствует стабильному уровню сахара в крови, что может помогать при похудении или поддержании здорового веса!

Свекла

Свекла имеет много витаминов, а также она также является прекрасным источником клетчатки, также в ней есть фолиевая кислота, калий, железо и витамин С.

Ее можно есть в любом виде: очень вкусно в запеченном, вареном и сыром. Свекла отлично сочетается со всеми овощами, сыром, семечками, зеленью. Еще ее можно очень вкусно замариновать на зиму.

Морковь

Морковь – источник витамина А (в виде бета-каротина), который улучшает зрение и укрепляет иммунитет. Она также полезна для сердечно-сосудистой системы, кишечника и кожи. Клетчатка в моркови регулирует работу пищеварительной системы, а антиоксиданты борются со свободными радикалами.

Ее лучше всего есть в сыром виде, так как она очень сладкая – будут есть даже дети! Из нее можно готовить салаты, пироги, супы, а также закуски. Еще вкусно будет – протушить ее с овощами!

