Какие мошеннические схемы существовали в СССР: было много пострадавших

Советское общество, несмотря на строгий контроль, было благодатной почвой для расцвета мошенничества. Главной причиной легкой веры граждан была чрезмерная доверчивость, усиленная постоянным дефицитом товаров.

Если человек хотел приобрести стильную или просто нужную вещь, выбора не было: приходилось покупать "с рук", рискуя нарваться на аферистов. Именно это непреодолимое желание иметь дефицит, соединенное с наивностью, превращало советских людей в идеальные мишени для хитрых дельцов.

Мошенники чувствовали себя свободно, эксплуатируя эти слабости и создавая схемы, от которых пострадали многие граждане.

Дефицит как приманка

Эта схема эксплуатировала острую потребность людей в качественных или "фирменных" товарах. Классическим примером является эпизод, когда жертва отдавала спекулянту крупную сумму денег за желанную кофточку, а уже дома обнаруживала, что в пакете лежит лишь кусок непригодной материи. Мошенники искусно незаметно подменяли товар во время передачи денег. Кроме того, под видом импортной или высококачественной обуви часто продавалась низкопробная подделка, которая становилась непригодной уже через несколько дней, оставляя покупателя и без денег, и без товара.

Фальшивые деньги

"Кукла" была одной из наиболее распространенных финансовых афер. Схема разыгрывалась возле ломбардов: когда человек, недовольный низкой оценкой своей ценной вещи, отходил от кассы, к нему подходил "жалобный" сообщник. Он предлагал: "Продайте мне, я заплачу хорошую цену!" Жертва соглашалась и получала пачку денег. На первый взгляд, купюры казались настоящими, но позже оказывалось, что настоящие банкноты были только сверху и снизу пачки, а весь внутренний объем был заполнен нарезанной обычной бумагой.

Кошелек с хитростью

Эта афера базировалась на человеческой жадности и дальнейшем манипулировании чувством вины. Жертва "находила" на улице кошелек, набитый деньгами. Как только радость от находки охватывала человека, появлялся "владелец" и с возмущением заявлял, что денег было "намного больше". Он требовал от жертвы показать ее собственные деньги, якобы для "проверки" или "убеждения" в ее невиновности.

Мошенники так искусно и быстро осуществляли подмену, что после "мирного" расставания человек обнаруживал, что его собственный кошелек теперь пуст или наполнен ничего не стоящими бумажками.

Гадание

Классический прием, который чаще всего использовали уличные цыганки, эксплуатируя суеверность и желание узнать будущее.

К человеку внезапно подходила цыганка, предлагая "погадать" за символическую плату или даже бесплатно. В процессе гадания она просила жертву "позолотить ручку" — положить на ладонь крупную купюру, обещая ее вернуть после "снятия порчи". Благодаря необычайной ловкости рук, купюра мгновенно исчезала, а иногда цыганка умудрялась незаметно вытащить из кармана жертвы весь кошелек.

