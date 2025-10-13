Какая богиня Луны является вашей покровительницей: все зависит от даты рождения

Богини Луны почитаются веками в разных культурах, отражая наше древнее коллективное сознание. Когда мы смотрим на ночное небо, мы часто ощущаем атмосферу чуда, духовной связи или эмоциональной интроспекции, возвращающей нас домой, вглубь самих себя.

В астрологии Луна является одним из важнейших аспектов нашего космического профиля, влияя на эмоциональную обработку, отношения и способность воспринимать окружающий мир. OBOZ.UA рассказывает, какая лунная богиня представляет каждый из 12 месяцев рождения, опираясь на мифологию и культуры всего мира. Вы можете быть удивлены тем, что узнаете о себе.

Январь: Геката

Геката — популярная лунная богиня в духовных кругах, история которой достигает времен Древней Греции. Как божественная правительница магии, тайн и порогов, ее интуитивные способности нельзя игнорировать. Те, кто родился в январе, будь то эксцентричные Водолеи или непоколебимые Козероги, находят резонанс в молчаливой силе этой богини и ее тонко ощутимом могуществе в тенях подземного мира, однако магнетически неоспоримом.

Февраль: Диана

Древнегреческая богиня Диана является богиней охоты, известной как девственная богиня, которая кочевала только со своей женской стаей. Диана является защитницей уязвимых, в том числе тех, кто родился в феврале. Независимо от того, вы инновационный Водолей, или духовная Рыба, вы не соответствуете общественным стандартам. Поэтому обычно вы создаете безопасные пространства для себя и других, чтобы быть собой.

Март: Селена

Селена была олицетворением самой Луны для древних греков. Рожденные в марте имеют культовое, мечтательное сходство с Луной, мечтательными, интуитивными и согласованными с космосом. Будь то творческие Рыбы, или инстинктивные Овны, вы знаете, как придавать другим силы своим нежным руководством, но мощной, чистой эмоциональной глубиной и самовыражением.

Апрель: Артемида

Люди, рожденные в апреле, ассоциируются с древнегреческой лунной богиней Артемидой. Ее дикая, авантюрная жилка напоминает этот месяц рождения, независимо от того, вы Овен-новатор или практический Телец. Она поощряет к стойкости, независимости и смелости.

Май: Луна

Луна, римская богиня Луны, воплощает сияние рожденных в мае. Независимо от того, это чувственные Тельцы или динамичные Близнецы, этот месяц рождения настроен на ритмы божественного времени, меняясь вместе с приливами и отливами. С этим божеством ассоциируются обновление, плодородие и женская сила.

Июнь: Чанъэ

Чанъэ — китайская лунная богиня, которая ассоциируется с бессмертием, божественной красотой и грацией. Рожденные в июне чувствуют ее теплую, заботливую, световую энергию, независимо от того, являются ли они Близнецами-смешанными, или сентиментальными Раками. В ее царстве крепнут связи, а любовь является приоритетом.

Июль: Исида

Древние египтяне связывали свою богиню Исиду с луной, приписывая ее магическим и целебным способностям. Рожденные в июле — это или интуитивные Раки, или сияющие Львы, которые не прячут своего сердца. Это заботливое божество приносит эмоциональную устойчивость, сострадательную заботу и мощную духовную трансформацию.

Август: Анахита

Древнеперсидская богиня луны, воды и божественной мудрости ассоциируется с этим месяцем рождения. То ли вы страстные Львы, или внимательные к деталям Девы, эта лунная богиня отражает влиятельную жизненную силу людей, рожденных в августе; она воплощает достаток, урожай и защиту.

Сентябрь: Рианнон

Известная как "Божественная Королева Фей", эта валлийская лунная богиня суверенитета и волшебства правит над рожденными в сентябре. Рианнон приносит баланс, грацию и мудрость, независимо от того, это щедрые Девы или очаровательные Весы.

Октябрь: Икшел

Эта богиня майя, представляющая лунные циклы, ткачество и плодородие, воплощает трансформационную силу людей, рожденных в октябре. Ишчел мистическая, как и этот месяц рождения, независимо от того, вы гармоничные Весы, или проницательный Скорпион. Они растушевывают завесу между духом и землей.

Ноябрь: Койолшауки

Ацтекская богиня луны Койолшауки ассоциировалась с луной или Млечным Путем, неся космические циклы и устойчивость. Интенсивность и таинственность рожденных в ноябре отражаются в ее силе. Их сила возвращать свет посреди темноты, будь то таинственные Скорпионы или философские Стрельцы, отражена в ее силе.

Декабрь: Абук

Единственное хорошо известное божество народа динка, происходящее из Южного Судана. Богиня-покровительница женщин, которая символизирует Луну, приносит предусмотрительность и мудрость. Рожденные в декабре ассоциируются с ее древней, вневременной и часто недооцененной мудростью и аурой, независимо от того, являются ли они свободомыслящими Стрельцами, или приземленными Козерогами.

