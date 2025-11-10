Как защитить виноград от морозов: действенный способ

Виноград – растение не очень морозостойкое, поэтому лозу нужно укрывать на зиму, чтобы она не вымерзла, даже если погода не слишком холодная. И задача по укладке винограда на зимовку в траншеи является одной из самых сложных для садоводов.

Тем не менее, как пишет издание "На пенсии", украинский виноградарь Владимир Майер из Кривого Рога предложил свой лайфхак, как укрыть на зиму виноград. Его способ несколько упрощает эту работу.

Вместо обычных стяжек для перевязывания лозы Владимир применяет старую капельную ленту, которую обычно просто выбрасывают. Один ее конец он привязывает у основания куста, затем плотно обматывает лентой пучок лоз до самого конца. Далее виноградарь делает еще несколько витков для надежности и уже в таком виде укладывает лозы в траншею.

Чтобы прижать растение к земле, виноградарь не тратит много проволоки на скобы. Он предлагает использовать несколько крепких скоб из арматуры, похожих на перевернутую цифру "4". Ими Владимир пришпиливает лозу, после чего присыпает ее землей, а затем извлекает скобы, чтобы использовать повторно.

Свободный край ленты эксперт предлагает не засыпать землей, а привязывать к нижней проволоке шпалеры. Он поможет достать лозу весной. Когда достаточно потеплеет, чтобы вынимать ее из траншеи, можно будет не выкапывать каждый пучок отдельно, а просто потянуть за этот край. Так лоза не просто легко выйдет наружу – это еще и существенно снизит риск ее повреждения.

Владимир убеждает, его способ помогает сэкономить время и силы, а также уберечь почки лозы весной. А это очень важно, если вы хотите получить богатый урожай винограда.

