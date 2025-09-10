Как защитить плинтусы от пыли: действенный метод

Плинтусы, как правило, являются самым пыльным местом в доме, но оказывается, что существует простой способ оттолкнуть пыль, чтобы вам не пришлось постоянно пылесосить или и протирать их.

Шерил Калибаян, эксперт из UK Construction Blog, поделилась очень простым способом отталкивания пыли — и все, что вам нужно, это несколько салфеток для сушки. "Используйте салфетки для смягчения ткани, чтобы уменьшить статическое электричество и оттолкнуть пыль. После чистки протрите плинтусы салфеткой для сушки, чтобы они дольше оставались без пыли", – сказала она, пишет Express.

Салфетки для сушильной машины предназначены для смягчения одежды, но они также содержат соединения, которые снимают статическое электричество, предотвращая слипание одежды во время высыхания.

Когда вы протираете поверхность салфеткой для сушилки, она оставляет антистатическое покрытие, которое помогает предотвратить оседание пыли на этом участке.

Это простой и эффективный способ уменьшить накопление пыли в комнате, а это означает, что вам не нужно будет так часто пылесосить или чистить плинтусы.

Как защитить плинтусы от пыли

Для начала нужно помыть плинтусы, как вы это обычно делаете, чтобы удалить лишнюю пыль и грязь.

Сушильные салфетки отталкивают только пыль, поэтому вам нужно смыть любой мусор, который уже есть на плинтусах, если вы хотите, чтобы антистатическое покрытие прилипло к ним.

Наполните тазик теплой водой и несколькими каплями средства для мытья посуды. Окуните микрофибровую тряпку или швабру в раствор, тщательно вымойте плинтусы, а затем высушите их отдельной чистой тряпкой.

Затем возьмите свежее или использованное полотенце для сушилки и протрите им плинтус. Обязательно протрите верхний край и угол, поскольку эти участки обычно больше всего запылены.

Плинтусы могут оставаться без пыли минимум две недели, а часто и до месяца или дольше. Однако комнаты с высокой влажностью, ковровым покрытием или домашними животными более склонны к накоплению пыли, поэтому метод с сушильной салфеткой все равно поможет, но эффект может продлиться не так долго.

