Как вкусно приготовить овсянку, чтобы она не была простой пресной кашей: делимся рецептом
Овсянка – одна из самых полезных, бюджетных и вкусных каш, которую можно готовить по-разному. Вкусно будет просто сварить ее на воде, а также добавив овощи, сыр, зелень, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной овсянки, с помидорами, сыром и томатной пастой.
Ингредиенты:
- Овсянка (быстрого приготовления) – 200 г
- Помидор — 1 шт (крупный)
- Вода – 500 мл
- Лук репчатый – 1/2 шт.
- Чеснок – 1 2 зуб.
- Томатный соус – 2 ст.л или паста 1 ст.л.
- Орегано – 1 ч.л.
- Оливковое масло
- Соль, перец — по вкусу
- Базилик свежий — 6 листочков
- Масло – 15 г
- Пармезан – 50 г по желанию
- Страчетелла (мягкий сыр) – по желанию
Способ приготовления:
1. Ошпарьте помидор, снимите кожицу и мелко нарежьте. Обжарьте лук и чеснок до прозрачного цвета. Добавьте помидоры, соль, перец, орегано и томатный соус. Тушите 5 мин.
2. Добавьте овсянку и воду. Варите до готовности, ориентируясь на желаемую консистенцию. В конце добавьте масло, смешайте. Добавьте нарезанный базилик и уберите с огня.
Для подачи используйте мягкий сыр, пармезан и оливковое масло. Вы можете подавать с яйцом пашет, с жареным беконом, любым белком или с авокадо!
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