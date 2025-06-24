Как вкусно приготовить овсянку, чтобы она не была простой пресной кашей: делимся рецептом

Овсянка – одна из самых полезных, бюджетных и вкусных каш, которую можно готовить по-разному. Вкусно будет просто сварить ее на воде, а также добавив овощи, сыр, зелень, специи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной овсянки, с помидорами, сыром и томатной пастой.

Ингредиенты:

Овсянка (быстрого приготовления) – 200 г

Помидор — 1 шт (крупный)

Вода – 500 мл

Лук репчатый – 1/2 шт.

Чеснок – 1 2 зуб.

Томатный соус – 2 ст.л или паста 1 ст.л.

Орегано – 1 ч.л.

Оливковое масло

Соль, перец — по вкусу

Базилик свежий — 6 листочков

Масло – 15 г

Пармезан – 50 г по желанию

Страчетелла (мягкий сыр) – по желанию

Способ приготовления:

1. Ошпарьте помидор, снимите кожицу и мелко нарежьте. Обжарьте лук и чеснок до прозрачного цвета. Добавьте помидоры, соль, перец, орегано и томатный соус. Тушите 5 мин.

2. Добавьте овсянку и воду. Варите до готовности, ориентируясь на желаемую консистенцию. В конце добавьте масло, смешайте. Добавьте нарезанный базилик и уберите с огня.

Для подачи используйте мягкий сыр, пармезан и оливковое масло. Вы можете подавать с яйцом пашет, с жареным беконом, любым белком или с авокадо!

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