УкраїнськаУКР
русскийРУС

Как вкусно приготовить молодой картофель: самый простой рецепт блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,3 т.
Рецепт картофеля

Молодой картофель – очень простой овощ, который может быть основой для приготовления многих блюд. Но, вкуснее всего будет – приготовить его с маслом и укропом или со специями. 

Видео дня
Как вкусно приготовить картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной молодой картошки, со специями, сливочным маслом и чесноком. 

Рецепт картофеля

Ингредиенты: 

  • Бейби картофель – 1 кг
  • Соль
  • Сливочное масло – 50 г
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Зелень (петрушка, укроп)

Способ приготовления:

1. Отварите картофель в подсоленной воде до готовности. Переложите на сковородку со сливочным маслом.

Картофель для блюда

2. Добавьте измельченный чеснок, паприку и зелень. Обжарьте несколько минут до золотистой корочки.

Готовый картофель

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: