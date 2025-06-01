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Как вкусно приготовить молодой картофель: самый простой рецепт блюда для всей семьи
Молодой картофель – очень простой овощ, который может быть основой для приготовления многих блюд. Но, вкуснее всего будет – приготовить его с маслом и укропом или со специями.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной молодой картошки, со специями, сливочным маслом и чесноком.
Ингредиенты:
- Бейби картофель – 1 кг
- Соль
- Сливочное масло – 50 г
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Паприка – 1 ч. л.
- Зелень (петрушка, укроп)
Способ приготовления:
1. Отварите картофель в подсоленной воде до готовности. Переложите на сковородку со сливочным маслом.
2. Добавьте измельченный чеснок, паприку и зелень. Обжарьте несколько минут до золотистой корочки.
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