Как уничтожить сорняки в саду, чтобы они не вырастали снова: хитрый трюк

Сорняки – это проклятие любого садовода, но вы можете избавиться от них с минимальными усилиями, выполнив простой трюк, который предусматривает использование полиэтиленового пакета.

Одна пользовательница в TikTok рассказала, что использует метод, который не предусматривает покупки дорогих средств. Все, что вам нужно, это обычный гербицид и полиэтиленовый пакет.

По ее словам, первый и самый важный шаг к уничтожению сорняка – это срезать его верхушку, чтобы стебель был обнаженным. Затем опрыскайте все растение, включая открытый стебель, гербицидом. Чтобы сделать процесс еще более эффективным, возьмите небольшой полиэтиленовый пакет — пакет для собачьих экскрементов прекрасно работает, если он у вас есть – и распылите в него гербицид.

Завяжите пакет вокруг сорняка, убедившись, что срезанная часть стебля находится в жидкости. Это должно уничтожить сорняк в течение нескольких дней, и вам не нужно будет беспокоиться о том, что дождь смоет гербицид, поскольку он содержится в пакете.

Как уничтожить сорняки

Ручное удаление

Вырывание вручную: выкапывайте сорняки вручную, в идеале после дождя, когда почва мягкая. Обязательно удаляйте весь корень, чтобы предотвратить повторный рост.

Мотыга: используйте мотыгу для срезания сорняков на поверхности почвы, особенно однолетних сорняков.

Натуральные средства

Укроп: залейте сорняки кипятком. Эффективно для трещин на подъездных путях и тротуарах.

Раствор уксуса: опрыскивайте сорняки смесью белого уксуса (5–20% уксусной кислоты). Избегайте контакта с желаемыми растениями.

Соль: посыпьте солью у основания сорняков на подъездных путях или дорожках. Используйте экономно, поскольку соль может повредить здоровью почвы.

Профилактические меры

Регулярный уход: регулярно косите газоны и удаляйте сорняки перед посевом.

Густая посадка: Высаживайте почвопокровные или близко расположенные растения, чтобы затенить сорняки.

Всегда определяйте тип сорняков, чтобы выбрать лучший метод удаления. Для устойчивых или многолетних сорняков (таких как одуванчики или вьюнок) может потребоваться повторная обработка.

Надевайте перчатки и защитную одежду во время работы с сорняками или химикатами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как избавиться от сор няков на садовых дорожках.

