Расскажу вам одну интересную историю. Она, собственно, не только о прошлом. Вернее, совсем даже не о прошлом, если что. То то же...

20 марта 1933 г. близ Мюнхена начал свою "работу" первый нацистский концлагерь в подчинении СС - Дахау. Первыми же его заключенными стали немецкие коммунисты и социал-демократы. Как же они там оказались?

Далее текст на языке оригинала

Ще 4 міяці тому, в листопаді 1932 року ці дві партії на виборах до Рейхстагу разом отримали переважну більшістиь голосів. Постала реальна можливість створення парламентської коаліції та коаліційного уряду комуністів та соціал-демократів. І доді нацистам прийшов би кінець. Їхня підтримка і так вже сильно знижувалася.

Але товаришу Сталіну не потрібна була правляча коаліція комуністів та соціал-демократів. Йому навіть і одностороння перемога комуністів та створення комуністичного уряду в Німеччині не потрібне було. Йому потрібнен був при владі, причому одноосібній, диктаторській, геноссе Гітлер та його нацисти. Бо...

Бо вони були єдині, хто міг розв`язати нову світову війну. Товариш Сталін був вірним учнем та послідовником Леніна й цілком поділяв його перконання, що Світова революція (інакше кажучи встановлення комуністичною москвою світового панування) можлива лише в результаті нової глобальної війни.

Тому товариш Сталін ще з другої половини 20-х років світову війну готував і готувався до неї сам, у небачених масштабах будуючи військово-промисловий комплекс. А заразом підтягував до влади в Німеччині тих, хто мав війну почати. Сам кремль хоч війни хотів і прагнув, але зовсім не прагнув в очах всього світу бути її підпалювачем.

Тому наприкінці 1932 року вождю німецьких комуністів Ернсту Тельману дали наказ: ні в яку коаліцію не йти, а соціал-демократів оголосити гіршими за нацистів. Тельман наказ з кремля слухняно виконав. В результаті почалася жорстока політична криза, яка закінчилася тим, що Гітлер таки став канцлером. Але...

Але й тоді нацисти не мали в Рейхстазі більшості, а отже й цілковитої влади. І тоді раптом в одну з тихих ночей запалав Рейхстаг. У його підпалі нацисти звинуватили комуністів. Нині загальноприйнята версія така, що то самі ж наці й підпалили парламент для провокації. Але...

Але на місці злочину схопили чомусь не нациста, а саме комуніста - голландця Ван дер Люббе. У скоєному підпалі він зізнався, причому вельми охоче. Так що зовсім не виключено, що його "втемну" використали радянські спецслужби.

Як результат, усі політичні партії, крім НСДАП було в Німеччині заборонено. Гітлер отримав диктаторські повноваження й негайно взяв курс на війну. Що й було потрібно товаришам в кремлі. Світова війна стала невідворотною. Але...

Все пішло не так, як розраховував Сталін. Кремлівський диктатор хотів, аби війна між Німеччиною з її союзниками з одного боку та Англією і Францією та їхніми союзниками з іншого була довгою й кривавою, як Перша світова. А коли обидві сторони виснажилия б - москва кинула б на Європу тиячі своїх танків та мільйони солдат. Захоплення Європи означало тоді захоплення світу з огляду на величезні колоніальні імперії Англії, Франції, Голландії, Бельгії.

Але стався бліцкріг. Дізнавшись про швидку поразку Франції та Англії, Сталін страшенно розлютився й упав у відчай. Він зрозумів що програв. Усі подальші його рухи були експромтом та вимушеним сценарієм, спробою якось виправити ситуацію. У листопаді 1940 року Сталін навіть свого найближчого поплічника Молотова відправив до Берліну вести переговори щодо вступу у війну проти Британії на боці нацистів. І не з провини москви союзу з нацистами не відбулося - Гітлер не схотів. Але то вже інша цікава історія...

P.S.А Ернста Тельмана було розстріляно в німецькому концтаборі Бухенвальд за особистим наказом Гітлера і Гіммлера. Так закінчують ті, хто вірно служать кремлю. І да - в 1938-1940 роках москва віддала нацистам "на знак дружби" кілька сотень німецьких комуністів, які знайшли прихисток в СРСР. І це теж інформація для роздумів і не лише українцям, але й тим у світі, хто вірить товаришам з кремля, а тим більше хоче зазирати їм в різні частини організму - хто б там у цей конкретний момент не сидів...