Как проверить, заряжены ли батарейки: гениальный тест

Нередко дома есть сумка, полная случайных батареек, а вместе с ней существует еще и большая проблема – вы не знаете, какие из них еще заряжены, а какие разряжены. Некоторые имеют видимый уровень заряда, который помогает оценить, сколько в них осталось энергии, но это касается не всех батареек, поэтому определение тех, которые нужно выбросить, может стать настоящим кошмаром.

Видео дня

Но, по словам эксперта Джордана Коксы в TikTok, существует "простой трюк", чтобы узнать, достигли ли ваши батарейки конца своего жизненного цикла. Для этого вам просто нужно бросить их на пол.

По его словам, действительно, самый простой способ определить, заряжена ли батарея, – это держать ее примерно на расстоянии от твердой и ровной поверхности, такой как пол или стол, и бросить.

Когда батарейка ударится о стол, она либо отскочит, либо сразу же упадет плоско – и именно так вы узнаете о заряде.

"Если она подпрыгивает, то полностью мертва. Но если просто упадет, там еще есть энергия, которую можно использовать", - сказал эксперт.

Исследователи из Принстонского университета ранее проверяли эту теорию. Они обнаружили, что хотя она может дать неплохие результаты, это не является безошибочным способом определить, разрядились ли батареи.

Вместо этого, тест фактически показывает, новый ли аккумулятор или он старый. Но старые аккумуляторы все еще могут содержать много энергии, поэтому он не очень надежен.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, где дома лучше хранить батарейки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.