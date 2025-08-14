Как преодолеть социальные фобии: рекомендации психолога Фонда Рината Ахметова

Социальная тревога – это реальная проблема, которая затрагивает примерно 12% людей в мире. Она проявляется в страхе публично опозориться, из-за чего мы избегаем важных ситуаций – от рабочих совещаний до личного общения. Однако важно знать: социальная тревога – это не приговор, а сигнал, над которым можно и нужно работать.

Видео дня

В новом видео психолог Фонда Рината Ахметова Ольга Хмарук объясняет, как жить с социальным страхом, чтобы он не мешал вашим планам – в работе, творчестве или личной жизни.

О том, как преодолеть социальные страхи и вернуть уверенность в себе смотрите видео.

Далее Фонд Рината Ахметова подготовил подборку эффективных советов, которые помогут вам распознавать сигналы тревоги, управлять своими эмоциями, чтобы возвращать уверенность в общении с другими.

Начинайте с маленьких шагов

Не пытайтесь сразу выступать перед большой аудиторией или заводить новые знакомства. Начните с простых ситуаций – поговорите с коллегой, задайте вопрос на встрече, или обменяйтесь несколькими словами с незнакомцем.

Отслеживайте свои мысли и эмоции

Обращайте внимание, какие именно мысли вызывают тревогу. Запишите их и попробуйте поставить под сомнение – действительно ли все они реальны? Часто страхи преувеличены.

Тренируйтесь в безопасной среде

Практикуйте социальные навыки в кругу близких друзей или семьи, где вы чувствуете себя комфортно. Это поможет вам почувствовать уверенность перед более сложными ситуациями.

Научитесь контролировать физические реакции

Следите за дыханием, делайте глубокие медленные вдохи, расслабляйте мышцы – это помогает снизить уровень тревоги в момент общения.

Попросите помощи специалиста

Если страхи слишком сильны и мешают жить, обратитесь к психологу. Профессиональная поддержка поможет разобраться с причинами и найти индивидуальные способы преодоления социальных фобий.

Всего за годы работы психологи Фонда Рината Ахметова оказали психологическую поддержку уже более 1,2 миллионам украинцев. Сейчас приоритетом является помощь детям, пострадавшим в результате войны.

Следите за обновлениями Фонда Рината Ахметова на сайте.