Как правильно наносить духи осенью, чтобы не терялся аромат: неожиданное открытие

С изменением температуры и наступлением холодов многие владельцы духов замечают нечто странное: насыщенные духи вдруг начинают пахнуть слабо или "вяло".

Заметив это изменение запаха, пользователи духов могут столкнуться с необходимостью распылять их чрезмерно, чтобы достичь того же эффекта, который был всего за несколько распылений несколько недель назад. Однако, проблема не в самих духах, а в осеннем воздухе. Хетан Сони, эксперт по ароматам, объяснила, что холодная погода активно действует против молекул аромата, пишет Express.

По ее словам, аромат – это просто химическая молекула, которая путешествует по воздуху и попадает в ваш нос. Когда воздух холодный и сухой, молекулы аромата движутся гораздо медленнее и на меньшее расстояние, чем в теплом, влажном воздухе.

Осенью охват ваших духов резко сокращается, из-за чего аромат кажется приглушенным. Вместо того, чтобы наносить больше духов, что может быть довольно дорогим удовольствием в зависимости от выбранного вами аромата, эксперт советует изменить место распыления, чтобы удерживать тепло тела, которое действует как портативный диффузор для молекул аромата.

Обычно вы распыляете духи на открытые точки пульса (запястья, шею); однако осенью это быстро перестает действовать, поскольку кожа охлаждается.

Вместо этого, в течение этих холодных месяцев следует распылять средство на участки, покрытые одеждой, которая естественным образом генерирует и удерживает тепло тела, такие как поясница, грудь/декольте или внутренний сгиб локтя.

Молекулы аромата быстрее всего движутся по движущимся волокнам, а это означает, что никогда не следует забывать опрыскивать кончики одежды во время нанесения парфюма.

Просто слегка сбрызните свои любимые ароматы на концы шарфа или подол свитера или пальто, прежде чем выходить на улицу.

