Значение меняется: как правильно ставить ударение в слове 'вигода'

Ударение является важным элементом в речи, поскольку он может изменять значение слов. Во многих случаях неправильное расположение ударения приводит к изменению смысла.

Видео дня

Одним из примеров является слово "вигода", где изменение ударения кардинально изменяет его значение. Этот вопрос часто ставит в тупик даже носителей языка, поскольку, на первый взгляд, слово остается прежним. Как правильно ставить ударение и в чем разница между его вариантами, объяснила блогер и радиоведущая Оля Багний.

В украинском языке ударение не является постоянным и может перемещаться по разным слогам слова. Это отличает украинский язык, в частности, от языков с фиксированным ударением, как, например, во французском. Однако для определенных слов правильное ударение очень важно, поскольку от этого зависит их значение. Это касается и слова "удобство", которое в зависимости от расположения ударения принимает различные значения.

Когда ударение падает на первый слог, "вИгода" означает прибыль, пользу или преимущество. Например, во фразах "економічна вИгода" или "спільна вИгода" говорится о выгоде в виде материальных или финансовых преимуществ. Такое ударение передает положительный результат или выгоду от деятельности.

Зато если ударение ставится на второй слог и звучит как "вигОда", то слово приобретает другое значение — удобство и комфорт. Это может касаться условий жизни или быта, где "вигОда" означает комфорт, создаваемый благодаря наличию определенных условий или удобств, например: "квартира з усіма вигОдами".

Разница между "вИгодой" и "вигОдой" существенна, и важно не путать эти варианты, поскольку они используются в разных контекстах. Пользу и выгоду от чего-то всегда выражает первый вариант, а удобство и условия – второй. Поэтому стоит помнить: вИгода – это то, что приносит прибыль или пользу, а вигОда – это удобство или комфорт.

Знание таких нюансов помогает избегать недоразумений и повышает уровень грамотности в устном и письменном общении.

OBOZ.UA предлагает также узнать, как подчеркивать слово "навчання".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.