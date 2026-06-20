Как понять, что у вашей собаки, возможно, началась деменция: шесть тревожных признаков
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Одним из самых ранних признаков "собачьей деменции" является растерянный взгляд вашего питомца.
Врач Шарлотта Райс, ветеринарный хирург, отмечает, что синдром когнитивной дисфункции (СКД) у собак, подобно деменции у людей, гораздо более распространен, чем думают многие владельцы, пишет Express.
Если ваша собака выглядит дезориентированной, это может быть тревожным признаком. Это может проявляться в том, что животное выглядит "потерянным или растерянным" в привычной обстановке. Если вы заметили это в поведении своей собаки, не следует игнорировать такое состояние.
Еще одним заметным изменением в поведении является повышенная раздражительность или нетипичное взаимодействие с людьми и другими домашними животными.
Раньше ласковая и спокойная собака может стать отчужденной, чрезмерно взрывной или даже тревожной в ситуациях, которые когда-то были для нее комфортными.
Синдром когнитивной дисфункции (СКД) может изменить то, как собаки воспринимают окружающую среду, что приводит к непредсказуемым изменениям в поведении, которые могут озадачить или огорчить их владельцев.
Наблюдение за языком тела вашего питомца важно для выявления этих едва заметных, но значительных изменений.
Тревога — ещё один показатель, особенно если ваша собака начинает проявлять беспокойство в ситуациях, которые раньше были для неё привычными.
Хождение туда-сюда, скуление или уклонение от физического контакта могут свидетельствовать о повышенной уязвимости и чувствительности к внешним факторам. Собаки с "деменцией" могут быть более чувствительны к различным образам и звукам, что может вызывать у них стресс.
Собаки могут забывать ранее усвоенные навыки дрессировки, такие как привычки пользоваться туалетом или реагировать на основные команды.
Шесть признаков собачьей деменции
- Выглядит растерянным или дезориентированным в знакомой обстановке.
- Становится резкой или ведет себя иначе.
- Выглядит тревожным.
- Потеря памяти.
- Увеличение продолжительности сна (или изменения в режиме сна).
- Изменяются модели активности вашей собаки.
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