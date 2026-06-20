УкраїнськаУКР
русскийРУС

Как понять, что у вашей собаки, возможно, началась деменция: шесть тревожных признаков

Алеся Заец
Новости. Общество
1 минута
123
Как проявляется «собачья деменция»
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Одним из самых ранних признаков "собачьей деменции" является растерянный взгляд вашего питомца.

Врач Шарлотта Райс, ветеринарный хирург, отмечает, что синдром когнитивной дисфункции (СКД) у собак, подобно деменции у людей, гораздо более распространен, чем думают многие владельцы, пишет Express.

Если ваша собака выглядит дезориентированной, это может быть тревожным признаком. Это может проявляться в том, что животное выглядит "потерянным или растерянным" в привычной обстановке. Если вы заметили это в поведении своей собаки, не следует игнорировать такое состояние.

Еще одним заметным изменением в поведении является повышенная раздражительность или нетипичное взаимодействие с людьми и другими домашними животными.

Раньше ласковая и спокойная собака может стать отчужденной, чрезмерно взрывной или даже тревожной в ситуациях, которые когда-то были для нее комфортными.

Синдром когнитивной дисфункции (СКД) может изменить то, как собаки воспринимают окружающую среду, что приводит к непредсказуемым изменениям в поведении, которые могут озадачить или огорчить их владельцев.

Наблюдение за языком тела вашего питомца важно для выявления этих едва заметных, но значительных изменений.

Тревога — ещё один показатель, особенно если ваша собака начинает проявлять беспокойство в ситуациях, которые раньше были для неё привычными.

Хождение туда-сюда, скуление или уклонение от физического контакта могут свидетельствовать о повышенной уязвимости и чувствительности к внешним факторам. Собаки с "деменцией" могут быть более чувствительны к различным образам и звукам, что может вызывать у них стресс.

Собаки могут забывать ранее усвоенные навыки дрессировки, такие как привычки пользоваться туалетом или реагировать на основные команды.

Шесть признаков собачьей деменции

  1. Выглядит растерянным или дезориентированным в знакомой обстановке.
  2. Становится резкой или ведет себя иначе.
  3. Выглядит тревожным.
  4. Потеря памяти.
  5. Увеличение продолжительности сна (или изменения в режиме сна).
  6. Изменяются модели активности вашей собаки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие цветы опасны для собак.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

собака
Редакционная политика