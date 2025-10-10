Как понять, что человек врет: топ-15 невербальных признаков

Эксперт по языку тела раскрыл тонкие признаки лжи. Это произошло после того, как исследование показало, что британцы скрывают свои истинные чувства до трех раз в неделю.

Видео дня

Опрос, проведенный среди 2000 взрослых, выявил, что 34% британцев считают себя профи в этом деле, тогда как 25% уверены, что люди редко могут сказать, когда они нечестны, пишет Express.

С другой стороны, две трети считают, что они могут распознать ложь, причем ключевыми признаками являются чрезмерный или слишком малый зрительный контакт, нервный смех и суета. Также это – изменение тона голоса, покраснение и потливость, согласно исследованию OnePoll.

Однако, эксперт Джуди Джеймс, обнаружила, что эти сигналы не всегда означают, что люди лгут. На самом деле, возможно, все наоборот.

"Язык тела — это не точная наука, и важно знать о так называемой ошибке Отелло, когда то, что мы считаем лживыми чертами, на самом деле является симптомами того, что человек нервничает, чтобы ему поверили. Как ложь, так и доказательство своей честности могут вызвать стрессовую реакцию, которая может проявляться как идентичные невербальные сигналы", – объяснила она.

По ее словам, люди, которые пытаются доказать, что они честны, часто выглядят более виновными, чем лжецы-предатели.

Как понять, что человек лжет

Невербальные изменения. Чтобы разоблачить лжеца, сначала посмотрите, как он говорит правду, чтобы использовать это как основу, чтобы вы могли заметить изменения и отклонения.

Направление глаз. Мы часто смотрим налево, чтобы запомнить, и направо, чтобы что-то придумать.

Черты композиции. Лжецы часто делают длинные паузы перед ответом и во время речи; повторяют свой вопрос; повторение во время ответа; замедленное глотание или кашель.

Физиологические реакции. Ускорение сердечного ритма, что может вызвать одышку, потливость, покраснение, суета, ускоренное моргание и повышение голоса.

Несоответствующий язык тела. Движения рук и ног, противоречащие словам, могут сигнализировать о лжи

Бурные реакции. Лжец часто будет сопротивляться, создавая состояние авторитарного, самоуверенного агрессивного возбуждения, чтобы попытаться запугать.

Ритуалы силового поля. Лжец часто будет пытаться защитить себя, что может проявляться в виде барьерных ритуалов, таких как скрещивание рук, пожимание одним плечом или ритуалы отрицания покачиванием головой.

Жесты самоконтакта. Движения, такие как прикосновение к лицу, волосам или шее, могут свидетельствовать о желании справиться с неудобством давления из-за лжи, или же вы можете увидеть больше манер игры или переступания ногами.

Силуэтная улыбка. Многие лжецы прилагают дополнительные усилия, чтобы преодолеть мышечное напряжение, что приводит к чрезмерной, скованной, безрадостной улыбке.

Бегание глаз. Если возникает момент паники, когда они пытаются сформулировать ложь, глаза могут начать танцевать по комнате стремительным движением.

Заявления о честности. Во время лжи также часто усиливается количество словесных вставок, таких как "Эм... э..." или "Знаете", "В основном" или "Итак...".

Движение "веер". Лжец разводит руки веером от локтей, демонстрируя притворную открытость или честность, часто при этом пожимая плечами.

Застывшее лицо. Лжец часто остается неподвижным, он может принять нейтральное, безразличное выражение лица и стараться свести все движения к минимуму, чтобы не выглядеть виновным.

Прямые признаки лжи. Хотя они лгут вам, они также выдадут игру с помощью дерзкой, асимметричной улыбки или саркастической ласки, которая намекает, что вам также стоит наслаждаться блефом.

Задержка жестов. В обычном разговоре жесты происходят непосредственно перед словами, но когда кто-то лжет, этот порядок часто бывает обратным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что дети очень хорошо чувствуют ложь, поэтому их нужно воспитывать без нее.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.