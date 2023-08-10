Как подготовить дом к зиме в условиях войны: что нужно проверить

Прошлая зима в Украине была очень тяжелой из-за постоянных и целенаправленных обстрелов энергетической инфраструктуры Россией. Поэтому, помня об этом опыте, эксперты советуют начинать подготовку к следующему холодному сезону прямо сейчас. Тем более что энергетики прогнозируют, что граждане государства могут столкнуться с последствиями прошлогодних обстрелов и грядущей зимой.

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OBOZREVATEL рассказывает, как позаботиться о том, чтобы в доме было тепло при любых условиях. Это, в частности, поможет сэкономить на приобретении необходимых материалов и устройств.

Отопление частного дома

Дом даже с небольшой прилегающей территорией дает больше возможностей для решения проблем с отоплением. Вот какие существуют опции.

Буржуйка

Печка, которой можно отапливать жилище и готовить на ней еду, не подходит для квартир в многоэтажках, но может стать хорошим решением для частных домов. Но при ее установке важно соблюдать все правила безопасности – подкладывать под буржуйку металлический лист и не прислонять устройство к стене. Установить такую печку проще всего – она не требует сложного подключения. Но при этом потребляет много топлива и не очень хорошо держит тепло.

Твердотопливный котел

Это более технологично совершенный прибор для частного дома, но он работает от электросети. Так что в случае отключения света не будет работать. Поэтому к твердотопливному котлу нужно докупать генератор.

Камин

До начала холодов еще можно успеть обустроить в доме камин или печь. Они неплохо нагревают помещение, хотя и нуждаются в приличном количестве топлива. Однако в печи можно одновременно готовить еду. Также для этой задачи пригодится уличный мангал.

Утепление квартиры

В условиях многоквартирного дома важно отдельно позаботиться о сохранении тепла. Для этого необходимо выполнить ряд действий.

Проверьте окна и двери на наличие щелей. Именно через них идут самые большие потери тепла. Поэтому их нужно заранее отрегулировать для полного прилегания уплотнителя или заклеить. При необходимости обновите монтажную пену или силикон, закройте все щели вокруг рам и подоконников.

Установите утеплители за радиаторами. Если прибор расположен в нише, стена в этом месте тоньше и сильнее пропускает холод. Поэтому специальный фольгированный утеплитель позволит сократить потери тепла в данной зоне.

Позаботьтесь о переносных источниках тепла. Теплушку можно собрать из двух больших сковородок, просеянного песка и пары кирпичей. В одну сковороду насыпают песок, нагревают его на костре или плите, устанавливают в помещении, которое нужно обогреть, на кирпичах и накрывают другой сковородой. Такое устройство достаточно долго отдает тепло в помещение и при этом пожаробезопасно. Не забывайте закрывать дверь в комнату, где стоит теплушка, чтобы она оставалась нагретой подольше. Также нагретый песок можно засыпать в мешочек, сделанный из нескольких слоев ткани, и использовать как грелку в постели. Она будет остывать медленнее, чем водяная.

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