Как почистить и отбелить грязные кроссовки: поможет необычное средство

Кроссовки – это обувь, которую большинство из нас носит ежедневно, независимо от того, идем ли мы в спортзал, офис или на повседневную прогулку.

Учитывая их частое использование, новая пара этой обуви редко долго остается безупречной. Белая резиновая отделка вокруг подошвы, которую часто можно увидеть на таких брендах, как Converse, Vans и Vejas, неизменно становится первой жертвой грязи и потертостей, сообщает Daily Record.

Это сразу придает вашей свежей обуви потрепанный, изношенный вид, что особенно раздражает, учитывая сегодняшние высокие цены на обувь.

К счастью, поклонники Mrs Hinch снова принесли спасение, предлагая широко известное средство, которое может вернуть вашим кроссовкам идеальное состояние . Этот простой трюк был описан в группе Mrs Hinch Cleaning Tips в Facebook, где многочисленные эксперты по уборке делятся советами для тех, кто борется с бытовыми проблемами.

Недавно одна женщина обратилась к сообществу за советом по уходу за внешним видом своей обуви. Она написала: "Добрый день. Может ли кто-то посоветовать способ, чтобы грязно-белый цвет снова выглядел белым на моих Vans? Спасибо".

На ее фотографии были изображены Vans с заметно грязными белыми резиновыми подошвами. К счастью, другие участники группы быстро откликнулись с предложениями по чистке, хотя одно решение явно доминировало в ответах.

Один участник посоветовал: "Почистите зубную пасту старой зубной щеткой", а другой подтвердил: "Отбеливающую зубную пасту, оставьте на некоторое время, а затем смойте".

Этот совет подтверждает организация Better Homes and Gardens, которая в своем блоге также посоветовала использовать зубную пасту для чистки кроссовок. Они заявили: "Используйте старую зубную щетку и белую зубную пасту, чтобы отмыть грязь и пыль почти с любой обуви".

Кроме зубной пасты, участники группы поделились многочисленными другими популярными средствами.

