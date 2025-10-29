Как отбелить носки во время стирки: действенный способ

Носки с пятнами может быть сложно отстирать, но пользователи социальных сетей посоветовали секретный лайфхак, чтобы они выглядели как новые.

Видео дня

Так, одна участница группы Mrs Hinch Cleaning Tips в Facebook попросила совета по стирке белых носков. Хотя многие пользователи рекомендовали обычные методы с использованием белого уксуса и пищевой соды, другие предлагали другой способ.

Решением стало необычное средство. Elbow Grease – это универсальный обезжиривающий спрей без растворителей. Он известен как достаточно мягкий для деликатных материалов и достаточно сильный для тяжелых задач.

Специалисты по чистке рекомендуют опрыскивать носки универсальным спреем перед тем, как втирать его. Затем постирайте носки в стиральной машине с горячей водой.

Для удаления более стойких пятен они советуют предварительно замачивать носки перед стиркой. Elbow Grease помогает проникнуть в пятна, а для удаления более стойких пятен требуется больше времени.

Этот спрей можно приобрести во многих популярных супермаркетах. Он считается достаточно бюджетным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что вернет вашим носкам белоснежность.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.