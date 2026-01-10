Как обеспечить обильное цветение роз весной: есть простой секрет

Январь часто воспринимают как "мертвый сезон" для садоводов, однако это ошибочное мнение. Именно в этот период закладывается будущее весеннее цветение. Некоторые работы нужно выполнять тогда, когда растения находятся в состоянии покоя.

Видео дня

Особенно это касается роз. Один простой, но своевременный шаг может кардинально повлиять на цветение, рассказывает издание Express.

Когда стоит обрезать розы

Садоводы отмечают: январь – идеальное время для обрезки плетистых роз, ведь растения находятся в состоянии покоя. В этот период обрезка не истощает куст, зато помогает сформировать прочную основу для будущих побегов и цветов. Если этого не сделать, роза весной может дать много слабых стеблей, которые не способны сформировать полноценные бутоны.

Впрочем, важное правило: плетистые розы не стоит обрезать в течение первых двух лет после посадки. В это время растение должно хорошо укорениться и адаптироваться.

Как правильно обрезать плетистые розы зимой

Начните с удаления всех сухих, поврежденных или больных веток. Это уменьшает риск заболеваний и позволяет растению направить силы на здоровые побеги. Далее закрепите новые побеги на опорах или шпалерах, формируя желаемое направление роста.

Боковые побеги рекомендуют укорачивать примерно на две трети их длины. Такая обрезка стимулирует образование цветоносов. Основные стебли нужно аккуратно подвязать к опоре – это поддерживает форму куста и улучшает доступ света и воздуха.

Если куст слишком загущен, стоит вырезать несколько старых ветвей у основания. Это позволяет весной появиться молодым, сильным побегам, которые и обеспечат обильное цветение.

Почему не стоит пропускать обрезку

Специалисты предостерегают: без зимней обрезки роза быстро превращается в хаотичную массу тонких и слабых стеблей. Такие побеги мешают формированию бутонов и ухудшают общее состояние растения. Кроме того, перекрещенные ветви часто травмируют друг друга, что приводит к отмиранию тканей и развитию грибковых болезней.

Итак, январская обрезка – простой, но ключевой секрет роскошных роз. Несколько правильных движений секатором зимой способны превратить скромный куст в настоящее украшение сада уже весной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как восстановить сад после сильных морозов и снегопадов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.