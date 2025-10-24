Как легко почистить вареные яйца: уксус не понадобится

Вареные яйца – любимое блюдо многих. К тому же, они являются хорошим источником белка, а способ их приготовления не предусматривает использование масла, что делает этот продукт еще более полезным.

Единственным недостатком является то, что их трудно чистить. Но и с этим можно справиться. Есть несколько способов упростить задачу, и один из них который заключается в том, чтобы добавить один ингредиент в воду во время варки яиц, пишет OBOZ.UA.

Все, что вам нужно, это одна чайная ложка пищевой соды – фантастического универсального ингредиента, и вареные яйца будут чиститься намного легче. Просто добавьте его в воду, когда яйца варятся.

По словам кулинарных профессионалов, это даже подтверждено наукой. Они говорят, что добавление пищевой соды в воду повышает ее уровень pH, а также pH яичных белков.

Свежие яйца имеют уровень pH на нижней границе шкалы, который повышается в течение нескольких дней, если хранить яйца в холодильнике. Более высокий pH более старых яиц позволяет белкам отделяться от внутренней оболочки скорлупы, что облегчает их очистку. Поэтому добавление пищевой соды в кипящую воду с яйцами имеет целью достичь того же результата.

Еще один шаг, который вы можете сделать, чтобы легко очистить вареные яйца, – это убедиться, что вы хорошо погружаете их в холодную воду после приготовления. 10 минут должно быть достаточно, но убедитесь, что вода ледяная, чтобы способ был эффективным.

