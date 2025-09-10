Как избежать выгорания: советы от психолога Фонда Рината Ахметова

28 августа состоялся онлайн-тренинг на тему предотвращения эмоционального и профессионального выгорания, который провела в рамках благотворительного проекта "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова психолог, тренер, эксперт в сфере правозащиты Людмила Проценко.

Участники тренинга научились распознавать ранние признаки эмоционального истощения, использовать инструменты эмоциональной гигиены, планировать баланс между работой и личной жизнью, создавать собственный план поддержки внутренних ресурсов. Результатом тренинга стало повышение стрессоустойчивости, улучшение качества работы и сохранение психологического здоровья. Участники также получили много полезной информации, которая поможет им в работе и в повседневной жизни.

Запись онлайн-тренинга доступна смотрите по ссылке.

Фонд Рината Ахметова собрал самые действенные советы от эксперта, которые помогут вовремя распознавать признаки выгорания, делать короткие паузы, чтобы восстанавливать силы в течение дня и применять техники самоподдержки и релаксации.

Совет 1. Выделяйте время на маленькие радости

Обращайте внимание на вещи, которые вдохновляют вас и приносят удовольствие: искусство, кулинарные шедевры, фотографии близких или друзей. Даже 5–10 минут в день, посвященные наблюдению или погружению во что-то красивое или интересное, способны зарядить энергией. Например, посмотрите страницу знакомого кондитера, наслаждайтесь его тортами как произведениями искусства — это простой способ восстановить внутренний ресурс.

Совет 2. Создавайте приятное окружение

Ваше пространство влияет на эмоциональное состояние. Украсьте рабочее место фото, любимыми предметами, цветами или сувенирами, которые вызывают положительные эмоции. Это помогает снизить стресс и поддерживают настроение.

Совет 3. Используйте воду для восстановления

Душ или ванна – отличный способ избавиться от накопленного негатива. Представляйте, как вода смывает стресс, усталость и эмоциональное напряжение. Это психологическая "детоксикация", которая помогает восстановить энергию после тяжелого дня.

Совет 4. Взаимодействуйте с животными

Общение с животными снижает уровень стресса и повышает настроение. Если у вас нет домашнего любимца, можно выгуливать бездомных собак или котов в приюте – это не только приносит радость, но и делает доброе дело. Погладить животное, наблюдать за его поведением или играть с ним – это простой способ получить эмоциональное восстановление.

Совет 5. Избегайте пассивного "залипания"

Долгое бесцельное просматривание телевизора или социальных сетей забирает энергию вместо того, чтобы наполнять ее. Активный отдых – когда вы сами выбираете деятельность и наслаждаетесь ею – гораздо эффективнее для восстановления. Лучше посвятить время чтению, прогулке, хобби или общению с близкими.

Всего за годы работы психологи Фонда Рината Ахметова оказали психологическую поддержку уже более 1,2 миллионам украинцев. Также Фонд прилагает усилия, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря программе "Сиротству – нет!" уже почти 11 тысяч детей в Украине нашли новые семьи.

